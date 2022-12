Milyen a jó karácsonyi ajándék?

Karácsonykor sokan ajándékoznak és kapnak ajándékot. Fontos, hogy az ajándék találó legyen. Olyat igyekszünk adni, aminek a megajándékozott örül, ami egyedi, ami csak neki szól. Általánosságban elmondható, hogy minél jobban átgondolt, minél személyre szólóbb az ajándék, annál több örömöt okoz. És éppen ez teszi nehézzé az ajándékozást. Bizonyára mind álltunk már a bevásárlóközpont közepén ezzel a gondolattal a fejünkben: „Vajon X minek örülne? Vajon mit vehetnék neki, hiszen annyi mindene van?”.

A nagy ajándékvásárlásban néha ki is megy a fejünkből, hogy ki volt az első ajándékozó, és mi volt az első ajándék, amire emlékezve mi magunk is ajándékot adunk. Bizony, az ajándékozást nem mi kezdtük. Abból, ahogyan Isten ajándékoz, meg lehet tanulni, milyen egy igazán jó karácsonyi ajándék.

„Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az Ő egyszülött Fiát adta…” (Jn 3,16)

Isten szeretetből ajándékoz

Nem azért, mert tartozik vele. („Én is kaptam valamit tavaly, így muszáj kitalálni egy jó ajándékot nekem is.”) És nem azért, mert ez így illik, így szokás. Isten adta a legelső ajándékot, amikor az még nem volt szokás, és nem is tartozott vele, csak úgy szeretetből adta, mert látta, hogy szükségünk van rá. A gyűlöletbe merült világot ugyanis nem menthette meg semmi más, csak a szeretet önzetlen gesztusa. Isten azért ajándékozta nekünk a fiát, mert nagyon szeretett mindannyiunkat. Túlzottan szeretett ahhoz, hogy hagyjon elveszni bennünket.

A jó ajándék ma is szeretetből fakad. Nem számít milyen kicsi vagy milyen nagy. Ha szeretetet zár magába a szépen becsomagolt doboz, akkor jó ajándékot adtunk. Ennél jobb pedig már csak az, ha Isten szeretetét adjuk tovább az ajándékban.

Isten megismételhetetlen és egyedi karácsonyi ajándékot ad nekünk

Nem tömegterméket. Amit Ő ad, azt nem lehet tucatjával kapni a boltban. Az „egyszülött Fiát” adta nekünk. Azt az egyetlent, akit nem lehet semmivel pótolni. Az Atya és a Fiú közötti kapcsolat megismételhetetlen és egyedi. Az Úr mégis nekünk adja Jézust, és éppen ebben nyilvánul meg a szeretete. Milyen sokat ér egy szülőnek a gyereke által készített kis rajz, hiszen az megismételhetetlen. Milyen sokat ér egy kézzel készített ajándék, amit egy elfoglalt ember alkotott meg, hiszen a drága (pótolhatatlan) idejét szánta rá.

A jó karácsonyi ajándék ma is egyedi, és értéke pénzben soha ki nem fejezhető.

Az Atya és a Fiú lényegében egyek

Annyira szoros közöttük a kapcsolat, hogy amikor az Atya a mi megváltásunkra a földre küldi a Fiút, saját magából ad nekünk. Ahogy egyik szép énekünk fogalmaz Jézusról, Ő „Isten testbe szállt szerelme”. Isten önmagát ajándékozza ennek a világnak. A legjobb ajándék ma is ez: magamat adni. Mi túl gyakran tárgyakban gondolkodunk, pedig a társunk, a gyermekünk, az idős szüleink gyakran nem várnak mást, csak bennünket. Egy kicsit a zsúfolt időnkből. Hogy most meghallgassuk őket, játsszunk velük – töltsünk egy kis minőségi időt a szeretteinkkel. Micsoda ajándék önmagunkat adni!

És ha már itt járunk: Istennek is illene ajándékot adni azért, mert Ő megajándékozott bennünket Önmagával. Nem arra gondolok, hogy dobjunk pénzt a perselybe, vagy adakozzunk a szegények javára az ünnepen. Isten azt szeretné, ha mi is önmagunkat ajándékoznánk Neki! A bukásainkkal, a kudarcainkkal együtt a teljes valónkat. Ő is magát adta, nem titkolt el semmit.

A legjobb karácsonyi ajándék az lenne, ha önmagadat adnád oda Istennek. És még csak csomagolásra sincs szükség: nem kell jótettekbe vagy a legszebb ünnepi ruhába öltözni. Isten úgy örül neked, ahogy vagy. Légy te Isten karácsonyi ajándéka ezen az ünnepen!

Kacsó Géza

Forrás: teso.blog