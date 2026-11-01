Mindenszentek – az örök világosság ünnepe

November 1-jén ünnepli a keresztény világ mindenszentek ünnepét. Hívők milliói emlékeznek meg ilyenkor azokról az elhunytakról, akiket – habár feddhetetlen életet éltek – hivatalosan soha nem avatott szentté a katolikus egyház. Ez a nap ugyanakkor nemcsak az emlékezésről szól, hanem arról a reményről is, hogy az élet nem ér véget a halállal.

Mindenszentek eredete elválaszthatatlanul összefonódik a kereszténység kezdeti időszakával. Az ókori üldöztetések idején kezdték el ugyanis megünnepelni a hívek a névtelen vértanúk halálának – vagy inkább megdicsőülésének – napját. Később, a vallásüldözés alábbhagyásával az ünnep is egyre kollektívebb jelleget öltött: már nem csupán a vértanúhalált halt hívekre, hanem az egyszerű, de igaz életet élt elhunytakra is emlékeztek az év meghatározott időszakában. Ez a nap a Kr. u. 4. században még a pünkösd utáni vasárnapra esett (az ortodox egyházban a mai napig ekkor tartják). A 8. században III. Gergely pápa november 1-jére tetette át az ünnepnapot – valószínűleg azért, hogy keresztény tartalommal ruházza fel a kelta újévhez kapcsolódó Samhain ünnepet. Végül 835-ben, Jámbor Lajos frank uralkodó alatt vált november 1-je az egész kereszténység számára kötelező érvényűvé.

Hiedelmek és hagyományok

A világban számos hagyomány kapcsolódik november 1-jéhez. Az angolszász területeken például a mindenszentek előtti napon tartották (és tartják) halloween ünnepét. Az elnevezés a középkori All Hallows Eve (mindenszentek napját megelőző este) kifejezésből származik. A nálunk is egyre népszerűbb szokás a fentebb már említett, kelta nyárbúcsúztató-télváró ünnepre, a Samhainra vezethető vissza.

Magyarországon is számos hagyomány kötődött (és kötődik) az ünnephez. Egyes helyeken ilyenkor harangoztak az elhunyt családtagok lelki üdvéért, ételt osztogattak a szegényeknek, vagy minden helyiségben gyertyát gyújtottak – hogy a hazalátogató lelkek eligazodhassanak korábbi otthonukban. A kommunista rendszer alatt azonban – a többi egyházi ünnephez hasonlóan – mindenszentek napját is munkanappá nyilvánították, aláásva ezzel a naphoz kötődő hagyományok népszerűségét. November 1-jét 2000-ben nyilvánították újra munkaszüneti nappá Magyarországon, 2013 óta pedig – ismét – kötelező egyházi ünnep hazánkban is.

Az idők során mindenszentek napja gyakorlatilag teljesen összeolvadt a november 2-ai halottak napjával. Pedig a két ünnep lényege teljesen más: míg ugyanis november 1-jén a halál utáni életet ünnepeljük, addig halottak napján elhunyt szeretteinkre emlékezünk. Öröm és gyász, vigasztalás és bánat kettőssége övezi tehát az év tizenegyedik hónapjának első két napját, amelyek legalább annyira kiegészítik, mint amennyire ellenpontozzák egymást.

Mindenszentek szimbóluma: az égő gyertya

Mindenszentek legfontosabb szimbóluma napjainkban is az égő gyertya, amely az örök világosságot és a feltámadás reményét jelképezi. Az élet nem ér véget a halállal – mindenszentek napja a 21. században is ezt üzeni számunkra. November elseje tehát elsősorban nem a gyászról, hanem a megdicsőült élet diadaláról szól – arról a reményről, hogy az emberi lélek a halál után is tovább él.

Forrás: mult-kor.hu

Nyitókép: beregújfalui temető. Fotó: Mondik Márta

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