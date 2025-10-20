Líceumi diákok ökumenikus kerékpáros zarándoklata

A Munkácsi Szent István Líceum és a Karácsfalvi Sztojka Sándor Líceum diákjai és szervezőik álmodtak egy nagyot: kerékpárral indulnak útnak Beregszászba, a Szent Kereszt-templomba, ahol a jubileumi 2025-ben teljes búcsút nyerhetnek. A zarándoklatot, mint annyi programot már három és fél éve, a békéért ajánlották fel. Az ügyes biciklisek a reggeli indulás után délelőtt 10 körül már meg is érkeztek a célhoz. Habár kicsit fáradtan, de mégis mosollyal, örömmel vonultak be a templomudvarba.

A templomban testileg és lelkileg is megpihenhettek. Tanárok, hitoktatók kíséretével a fiatalok közös imában vettek részt, közben pedig lehetőség volt a szentgyónásra.

A résztvevőket Balogh György, Magyarország Beregszászi Konzulátusának konzulja köszöntötte. Fontosnak tartotta, hogy a program felüdülést jelentett a testnek és a léleknek is egyaránt, majd beszédében megfogalmazta, hogy mit is jelent számunkra a béke. A Szentírásból Jézus szavait idézte:

“Békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Nem úgy adom nektek, amint a világ adja.” Ezzel felhívta a figyelmet arra, hogy az első helyen a lelki békének kell állnia.

Délben kezdődött el a szentmise, melyet Lucsok Péter Miklós OP megyéspüspök mutatott be Hortobágyi Arnolddal, OSB plébánossal és Pősze Rolanddal, görögkatolikus lelkésszel. A szertartás elején Molnár János püspöki helynök, beregszászi esperes-plébános köszöntötte a jelenlévőket. Azt kívánta mindenkinek, hogy ez a zarándokút segítse őket az örök élet felé vezető úton.

A zarándoklatot egy közös ebéd zárta a Pásztor Ferenc Közösségi Házban.

Fehér Rita

Kárpátalja.ma