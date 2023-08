Nagy utazás – ifjúsági hetet szervezett a KRISZ

Áldott hetet tudhat maga mögött a Kárpátaljai Református Ifjúsági Szervezet (KRISZ): ismét megszervezte nagysikerű ifjúsági nyári táborát. A táborba 15-22 év közötti fiatalok jelentkeztek, a helyszínt a Nagyberegi Református Líceum biztosította. A hét témája a nagy utazás volt, melynek során lelkészek segítségével vették végig a hívő élet fontosabb állomásait.

Barta Attila fornosi lelkipásztor, a KRISZ elnöke elmondta, a munkatársak és segítők lelkesen várták a több mint 80 fiatalt, hiszen a jelenlegi helyzetben különösen fontos az ifjúság lelki életének erősítése. A tábor napirendjében kiemelt szerepet kaptak az előadások, kiscsoportos beszélgetések, bizonyságtételek és az esti evangelizáció, de a szabadidő eltöltésére is színes programok várták a fiatalokat.

Az első nap témája a teremtés volt. Az előadást ifj. Páll László lelkész tartotta, aki nemcsak a teremtés folyamatát elevenítette fel a fiataloknak, de kiemelte, hogy Isten céllal teremtett meg minden embert, és terve van az egész emberiséggel. Délután az ismerkedésé volt a főszerep, majd az este folyamán a táborozók Kardos Ágnes lelkipásztor evangelizációját hallgathatták meg.

A keddi nap témája a bukás volt, melyet Margitics János tiszteletes bontott ki a fiatalok számára. A lelkész kiemelte: a bukás egy zsákutca, ahová Isten nélkül jut el az ember. Délután sportversenyek várták a fiatalokat: volt focibajnokság, kosárlabda, röplabda, asztalitenisz és egyéb foglakozások. A bukás témakörét fejtette ki az esti evangelizáció során Nagy Szabolcs tiszteletes is. A táborlakók előző nap projektfeladatokat is kaptak, melyet az esti evangelizáció után mutattak be.

Szerdán a hét egyik legfontosabb témájával, a megtéréssel foglalkoztak a fiatalok. A témában Gulácsi Dániel tiszteletes tartott előadást, melyet csoportbeszélgetés követett. Délután igazi nyári felfrissülésben volt részük a táborozóknak, ugyanis medencézés és táncház volt a program. Az esti evangelizációt Tóth László Bereg megyei esperes végezte a fiatalok között.

A csütörtöki napon az újratervezés, a hívő élet volt a téma. A délelőtti előadást Laskoti Zoltán szőlősgyulai lelkipásztor tartotta, aki iránymutatással szolgált az Istennek átadott életről. Az esti evangelizáció során Balázs Antal tiszteletes szolgált a fiatalok között. A szabadidős foglakozásokon lehetőség volt csocsózni, métázni és különböző társasjátékokkal szórakozni. Az evangelizáció után imaestet tartottak, ahol különböző állomásokhoz érve megható történeteket, imádságokat, bibliai igeszakaszokat tanulmányozhattak a fiatalok. Ez a program lehetőséget nyújtott az elcsendesedésre, a lelki elmélyülésre, ami nagy hatást gyakorolt a tábor résztvevőire.

A fiatalok az örök élet témáját dolgozták fel a pénteki napon. Szimkovics Tibor lelkipásztor előadásában elmondta, hogyan érkezhetünk meg életünk végén az Isten országába. A tartalmas előadás után a témát kisebb csoportokban dolgozták fel a résztvevők. A nap folyamán a fiatalok megismerkedtek a Rákóczi-főiskola tanulmányi kínálatával, valamint a KRISZ szervezetével, működésével. A délutáni program igazi különlegességnek számított, hiszen a Szólj be a papnak! során a fiatalok név nélkül tehették fel kérdéseiket a jelenlévő lelkészeknek, akik őszintén válaszoltak is rájuk. Az esti evangelizáción Barta Attila szolgált, aki a tékozló fiú példáján keresztül mutatta be az Isten országába való megérkezést. Az este tábortűzzel ért véget, ahol nemcsak közösen énekeltek, de a fiataloknak lehetőségük volt bizonyságot tenni Istenbe vetett hitükről.

A tábor folyamán kiemelt szerepet kapott a lelkigondozás, ahol a lelkészek együtt imádkoztak a fiatalokkal, válaszoltak a kérdéseikre, és útmutatást adtak, hogyan tudnak elindulni az Istennel közös életre. A tábor remek lehetőség volt a hitben való megerősödésre, a hívő élethez való visszatalálásra.

Barta Attila elmondta, Isten valóban megáldotta az ifjúsági hetet, és igazi lelki ébredést adott a fiataloknak, hiszen többen megerősödtek hitükben, míg mások épp a táborban döntötték el, hogy ezentúl Isten vezetésével akarják élni az életüket.

Horváth Gabriella

Kárpátalja.ma