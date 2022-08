Nem maradt el az augusztus 20-i ünnepség Beregszászban

A háborús időszak ellenére a Beregszászi Római Katolikus Egyházközség méltóképpen ünnepelte meg államalapító szent királyának emléknapját.

A mise 17.00 órakor kezdődött a római katolikus templomban. Molnár János beregszászi esperes-plébános szentbeszédében felhívta a figyelmet arra, hogy Szent István nemcsak politikai megfontolásból lett keresztény, hanem mély meggyőződésből. Hangsúlyozta, hogy példája ma is bátorít bennünket, hiszen a hétköznapokban a szentek is olyan hús-vér emberek, mint mi. Talán ugyanolyan eséseik voltak, mint nekünk, de volt erejük Istenbe kapaszkodni, felkelni, és tudatosan törekedni az életszentségre.

Minden évben az ünnephez társul a kenyéráldás is, valamint a megáldott kenyerek szétosztása. Az új búzából készült cipó megáldása alkalom a hálaadásra a termésért, a termőföldekért, a hazáért, a népünkért. Ezek mellett emlékeztet, hogy a testi táplálékon túl ne feledkezzünk meg a lelki táplálékról sem, melyet Szent István királyunk is olyannyira fontosnak tartott. A cipókat idén is a beregszászi Szerb Pékség biztosította.

Az ünnepen fellépett Seres Tímea és Seres Leila, akik az Erdő, erdő című népdalt és Máté Péter Hazám című dalát adták elő.

A kenyérosztás után a jelenlévők megkoszorúzták a templomudvarban található Szent István-mellszobrot.

Bunda Fehér Rita

Kárpátalja.ma