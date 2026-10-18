Nincs mit bizonyítanod

„Márta, Márta, sok mindenért aggódsz és nyugtalankodsz, pedig kevésre van szükség, valójában csak egyre. Mária a jobbik részt választotta, amelyet nem vesznek el tőle.” (Lukács 10,41–42)

Amióta csak az eszemet tudom, szerettem volna olyan életet élni, amely kedves Jézusnak. Igyekeztem helyesen cselekedni, másoknak segíteni, és mindent megtenni, amiről úgy gondoltam, hogy örömet szerez Istennek. A környezetem is látta az igyekezetemet, mégis gyakran éreztem azt, hogy mindez nem elég. Mindig akadt valami, amit még megtehettem volna, valami, amiben még jobban kellett volna teljesítenem.

Talán te is ismered ezt az érzést.

Annyi mindent szeretnénk jól csinálni. Helytállni a munkánkban, gondoskodni a családunkról, meghallgatni a barátainkat, segíteni annak, akinek szüksége van ránk, és közben a hitünkben is hűségesnek maradni. Sokszor mindezt őszinte szeretetből tesszük. Szeretnénk, ha mások számíthatnának ránk, és ha az életünkkel Istent is dicsőítenénk.

Mégis előfordulhat, hogy a sok jó szándék és a rengeteg tennivaló között lassan elfáradunk. Annyira leköt bennünket az, amit még el kell végeznünk, hogy közben megfeledkezünk arról, ami a legfontosabb.

Lukács evangéliumának 10. fejezetében olvashatunk Mártáról és Máriáról, akik otthonukba fogadták Jézust. Márta igyekezett gondoskodni a vendégekről, és sok teendője akadt. Mária eközben Jézus lábához ült, és figyelmesen hallgatta őt.

El tudjuk képzelni a helyzetet. Márta dolgozik, igyekszik mindent elintézni, miközben Mária ott ül Jézus mellett. Márta egy idő után türelmetlenné válik, és arra kéri Jézust, hogy szóljon a testvérének, segítsen neki.

Jézus azonban nem úgy válaszol, ahogyan Márta várta:

„Márta, Márta, sok mindenért aggódsz és nyugtalankodsz, pedig kevésre van szükség, valójában csak egyre. Mária a jobbik részt választotta, amelyet nem vesznek el tőle.” (Lukács 10,41–42)

Sokáig úgy gondoltam, ennek a történetnek egyszerűen az a tanulsága, hogy ne foglaljuk el magunkat annyira, hogy ne maradjon időnk Istenre. Ma már azonban úgy érzem, ennél valami mélyebbre is rámutat.

Márta nem rosszat tett. Szeretett volna gondoskodni Jézusról, és a szolgálata önmagában értékes volt. A nehézség abban rejlett, hogy a sok teendő közben nyugtalanná vált, és elveszítette a békességét.

Talán mi is járhatunk hasonló cipőben. Annyira szeretnénk jól szolgálni Istent, hogy közben egyre több terhet veszünk magunkra. Szeretnénk mindenben helytállni, senkit sem cserbenhagyni, és mindig azt tenni, ami helyes. Aztán egyszer csak azon kapjuk magunkat, hogy már nem örömmel tesszük a dolgunkat, hanem belső kényszerből. Pihenés közben is a feladatainkon jár az eszünk, és még akkor is hiányérzetünk van, amikor egész nap másokért dolgoztunk.

Mária ezzel szemben megállt, és Jézusra figyelt. Nem azért, mert a szolgálat nem számított, hanem mert felismerte, hogy abban a pillanatban a legfontosabb az, hogy vele legyen.

Talán nekünk is újra és újra meg kell tanulnunk ezt. Nem minden helyzetben az a legfontosabb, hogy még többet tegyünk. Néha arra van szükségünk, hogy megálljunk, elcsendesedjünk, és engedjük, hogy Isten igéje megszólítsa a szívünket.

Hiszen nem azért szeret bennünket Isten, mert mennyi mindent végzünk el érte. Nem a szolgálataink száma, a vállalt feladataink vagy a másokért hozott áldozataink tesznek értékessé bennünket előtte. Az ő szeretetét nem kell kiérdemelnünk.

Mégis milyen könnyen elfelejtjük ezt! Talán attól félünk, hogy ha nemet mondunk egy feladatra, csalódást okozunk valakinek. Talán úgy érezzük, mindig elérhetőnek kell lennünk, mindig segítenünk kell, és soha nem tehetjük meg, hogy egyszerűen csak megpihenjünk. Néha még Istennel kapcsolatban is úgy gondolkodunk, mintha folyamatosan bizonyítanunk kellene neki a hűségünket.

Pedig Jézus nem arra hív bennünket, hogy állandó megfelelési kényszerben éljünk. Arra hív, hogy közel legyünk hozzá, megismerjük őt, és az ő szeretetéből merítsünk erőt a mindennapokhoz.

A János evangéliumában Jézus arról beszél, hogy azért jött, hogy életünk legyen, és bőségben éljünk (János 10,10). Ez nem azt jelenti, hogy soha nem lesznek nehézségeink, vagy hogy minden napunk könnyű lesz. Azt azonban igen, hogy az életünk nem merülhet ki a feladatok teljesítésében. Isten arra hív, hogy vele járjunk, az ő jelenlétében találjunk békességet, és ebből a békességből szeressük a körülöttünk élőket.

Kedves testvérem, ha mostanában te is fáradtnak érzed magad, ha úgy érzed, bármit teszel, soha nem elég, szeretnélek emlékeztetni valamire: nem kell mindent egyedül elhordoznod. Nem kell minden kérésre igent mondanod, és nem kell tökéletesnek lenned ahhoz, hogy Isten szeressen.

Lehet, hogy ma sok feladat vár rád. Lehet, hogy másoknak szükségük van a segítségedre. De mielőtt újra belevetnéd magad a teendőkbe, próbálj meg néhány percet csendben tölteni Jézussal. Olvasd el az igéjét, mondd el neki, mi van a szívedben, vagy egyszerűen csak maradj csendben a jelenlétében.

Ne egy újabb elvégzendő feladatként tekints erre az időre. Gondolj rá úgy, mint egy találkozásra azzal, aki ismer téged, látja a fáradtságodat, és akkor is szeret, amikor úgy érzed, nem tettél eleget.

A szolgálat fontos, de nem helyettesítheti a Jézussal való kapcsolatunkat. Amikor először az ő szeretetében gyökerezünk meg, könnyebben felismerjük azt is, mire hív bennünket, és mit nem kell magunkra vállalnunk.

Talán éppen ez az, amit Márta és Mária története ma is tanítani szeretne nekünk: nem mindig azzal tesszük a legtöbbet, ha még többet teszünk. Néha az a legfontosabb lépés, ha megállunk Jézus mellett, figyelünk rá, és engedjük, hogy a vele való kapcsolatunk újra a helyére kerüljön.

Nem kell kiérdemelned Isten szeretetét. Elég, ha odafordulsz hozzá, és engeded, hogy szeressen.

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy nem a teljesítményem alapján szeretsz engem. Köszönöm, hogy akkor is közel jöhetek hozzád, amikor fáradt vagyok, amikor bizonytalan vagyok, vagy amikor úgy érzem, nem tettem eleget.

Kérlek, segíts felismernem, mikor kell cselekednem, és mikor van szükségem arra, hogy megálljak és rád figyeljek. Szabadíts meg attól a tehertől, hogy folyton bizonyítanom kelljen. Taníts meg a te szeretetedből élni, és segíts, hogy ne a megfelelési kényszer, hanem a benned megtalált békesség vezesse a mindennapjaimat.

Adj bölcsességet, hogy felismerjem, mire hívsz, és bátorságot, hogy elengedjem azt, amit nem nekem kell elhordoznom. Segíts, hogy a mások felé forduló szeretetem ne kényszerből, hanem a veled való közösség öröméből fakadjon.

Jézus nevében kérem. Ámen.

Forrás: virtualiskavezonoknek.blogspot.com

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