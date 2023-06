Nőszövetségi találkozó Debrecenben

„Mi pedig, testvéreim, miután külsőleg, de nem szívünkben, egy rövid időre elszakadtunk tőletek, annál nagyobb vágyódással törekedtünk arra, hogy ismét lássunk titeket.” (1. Thessz.2;17)

Egy „külsőleg, de nem szívünkben elszakadt” nép, gyülekezet vagyunk mi, református magyarok, Anyaországból, Kárpátaljáról, Királyhágómellékről, Délvidékről, kik nagy vágyódással törekszünk arra, hogy újra és újra lássuk egymást, halljunk egymásról, bátorítsuk, buzdítsuk egymást kitartásra, mikor a Sátán épp az akadálypályákat tervezi, építi, amivel gátolhatja az istenfélők találkozását. Ma viszont dugába dőltek a mesterkedései, hisz itt lehetünk együtt a debreceni Nagytemplom falai között, ahol együtt imádkozhatunk, hallhatjuk Istenünk nekünk szánt üzenetét, dicsérhetjük őt, és hálát adhatunk minden egyes szolgáló nőtestvérért, a nőszövetségért.

Kárpátaljáról érkeztünk, ahol az utóbbi hónapokban fellángolt a nőszövetség alkalmainak szervezése, mert égető szükség volt olyan közösségre, ahol Krisztusunk a központ, és a férjeiktől, fiaiktól elszakított asszonyok tudnak az Ő kegyelmében kapaszkodva, egymást erősítve haladni ebben a bizonytalan jövőt láttató időben a biztos, mennyei cél felé. Így megyei nőszövetségi csendesnapokat, imaközösségeket, bibliaórákat, idősek és betegek meglátogatását szervezve és megtartva lettünk újra szövetségben Istennel és egymással, ami a lényege magának a nőszövetségnek.

A már több mint egy éve tartó háború nagyon sok mérlegelni valót tárt elénk, és nem biztos, hogy a ’miértek’ a mérvadók, sokkal inkább a hogyan tovább a nagy kérdés. Sokan nem várnak Istentől választ, csak kiokoskodják maguknak a szerintük jó megoldást, de mi, akik ma itt vagyunk – testvérek – mi még várjuk az Úrtól jövő ’hogyan továbbot’. Olyan nőtestvéreket láttok itt, akik vetnek, kaszálnak, traktort vezetnek, autót szerelnek, megtanultak áramfejlesztőt használni, vízpompát javítani és rengeteg csudadolgot sorolhatnék, hogy valahogy átérezzétek, hogy a kárpátaljai nőszövetségben 2023-ban olyan asszonyok várják Isten napról-napra kijelölt útmutatását, akik a legteljesebben átérzik a Pál levelében megfogalmazottakat. Elszakítottságot, vágyódást a férfi családtagok viszontlátására, mindennapi akadályokat, amivel a Sátán erősen próbálkozik, az örömet, reménységet, amit a barátnő, szomszéd, munkatárs ottlétével adhat, és hogy mindennek elviselése egyedül az Úrba, a mi Istenünkbe vetett bizalom által lehetséges.

Kárpátalja három megyéjében szerveződnek a közös nőszövetségi csendesdélutánok, melyek Máramaros-Ugocsa megyében félévente kerülnek megszervezésre Szőlősgyulán, Ung megyében Nagydobronyban találkozhattak a hölgyek egymással, Bereg megyében pedig volt egy téli, és egy tavaszi csendesnapunk. A nyárit ma tartjuk, közösen önökkel, és még tervben van idén egy őszi és téli találkozó, melyek előtt egy-egy imaközösséggel egybekötött megbeszélésen a lelkészfeleségek külön is találkozunk, hisz több szem többet lát alapon, jó ha megosztjuk egymással a pozitív, negatív tapasztalatokat az alkalmakról. A jövőben szeretnénk, ha évente egyszer lenne egy nagy közös nőszövetségi csendesnapunk, ahol mindhárom megye asszonyai jelen lennének. Tervben volt egy Bereg megyei logó és zászló készítése, mely hála Urunknak, megvalósult. Az imanapokat szeretnénk a Kárpát-medencei nőszövetséggel összhangban Kárpátalján is megtartani. S persze minden alkalmunkra testvéri szeretettel hívunk és várunk minden református nőszövetségbe tartozó tagot!

Kitartunk, s míg vannak asszonyok, lányok, hölgyek, nők, mamák, dédik Kárpátalján, addig a nőszövetséget is – Istenünk akaratával, és püspök urunk hathatós támogatásával – fenntartjuk, továbbvisszük, hogy még sok száz év múlva is itt álljanak zászlajaink egy-egy találkozón, ahol szívükben összetartozó nők áldják Isten szent nevét, kié a dicsőség most és mindörökké!

Elhangzott Debrecenben 2023 júniusában

Forrás: refua.tirek.hu