Nyomorúság?

„A világon nyomorúságotok van, de bízzatok: én legyőztem a világot.” (Jn 16,33)

„Mennyi sérelem és nehézség van az életemben” – tör fel belőlünk olykor a panasz. Aztán jön a bűntudat: „hiszen keresztyén vagyok, örök életem van, mi okom a panaszra?”. Valahogy mégsem nyugszik meg a lelkünk, hiába mondogatjuk magunknak a sablonos frázisokat. Valóban nyomorúságban élünk ezen a földön? Megeshet, hogy a mi problémáinkra talán valaki más csak legyintene, de ilyenkor is igyekszünk legyőzni a másik embert ezen a téren is. Az életünk részévé, a rutinunkká vált a panaszkodás. Mindegy milyen életkorban vagyunk, milyen társadalmi réteghez tartozunk, hogy milyen az anyagi hátterünk vagy az egészségügyi állapotunk, a panasz nap mint nap elhagyja a szánkat, vagy ha nem is mondjuk ki, de a szívünkben féltve őrzött, melengetett kis vacka van.

Úgy gondolom Isten nem haragszik ránk a panaszaink miatt, Mennyei Atyaként meghallgat, sőt elhordozza a fájdalmainkat. Egy dolgot viszont biztosan nem szeretne, ha ezek a panaszok megmérgeznének minket, és elfelejtenénk rácsodálkozni a teremtett világra, az áldásokra, amiket kapunk. Ha a sok keserűség nem engedné, hogy megálljunk gyönyörködni egy gyermek mosolyában, a minket körülvevő értékes pillanatokban.

Isten egy előre elkészített úton vezet végig az életünk során, amikor nehézségeket, nyomorúságot tapasztalunk, Ő formál és egyedivé tesz. A mélységek megélésével tesz alkalmassá arra, hogy együttérzőek tudjunk lenni másokkal, hogy meg tudjunk állni hálát adni, és hogy az Ő színe előtt el tudjunk csendesedni, le tudjunk borulni.

Ne engedd, hogy a külső hatások, és az az alattomosan fészket rakó önsajnálat hosszan időzzön a szívedben, és ne hagyjon helyet az igazán értékes dolgoknak!

Bármilyen nehézség van az életünkben, mindig legyen ott előttünk az ígéret: ez csak egy ideiglenes állapot, Isten már egy csodálatosan tökéletes életet készített el a számunkra. Kedvenc prédikátorom, Oswald Chambers így fogalmaz ezzel kapcsolatban: „A szent akkor örül, amikor teli van nehézségekkel, mert tudja, hogy olyan lehetetlen a megoldás mindenki másnak – csak Istennek nem.”. Isten zseniális, ezt olyan sokszor megmutatta már nekem, hiszem, hogy előtted sem ismeretlen ez a tulajdonsága. Egyes élethelyzeteket könnyedén és logikusan használ fel a javadra, még ha azt te magad csak utólag veszed is észre.

Bízd nyomorúságaidat Istenre, a megoldást Ő már elkészítette, nem is hinnéd milyen jó terve van!

Túri Ágnes

Forrás: teso.blog