Nyugalom a nyugtalanság közepette

Felültem az ágyban, és a telefonomért nyúltam – hajnali három volt, és mintha maga az idő akart volna mondani valamit.

Nehéznek éreztem a mellkasomat, mintha valami ráült volna, és arra várna, hogy végre észrevegyem. Forgolódtam, felráztam a párnát, lerúgtam magamról a takarót. Eltelt egy óra.

Amit éreztem, nem volt igazi szorongás. De nem is nyugalom. Inkább egyfajta nyugtalanság.

Néha az aggodalom nem jár együtt félelemmel vagy pánikkal, mégis megzavarja a belső békét. Ilyen a nyugtalanság is – amikor valami nincs rendben, még ha nem is tudod pontosan megfogalmazni, mi az. Apró pillanatokban bukkan fel: amikor bizonytalanok a terveid, szorítanak az anyagiak, vagy úgy érzed, kicsúszik a kezedből az idő.

A Máté 6:25-ben Jézus ezt mondja:

„Azt mondom ezért nektek: Ne aggódjatok életetek miatt, hogy mit esztek vagy mit isztok, sem testetek miatt, hogy mibe öltöztök! Nem több az élet az eledelnél s a test a ruhánál?”



Sokszor úgy fordítom ezt magamban:

Ne hagyd, hogy nyugtalanság töltse be a szívedet az életed miatt…

Jézus pontosan azokról a terhekről beszél, amelyeket csendben hordozok. Azokról, amelyek ritkán kerülnek szóba az imáimban, mégis ott keringenek a gondolataimban, vagy a hajnali órákban ránehezednek a mellkasomra – pénzügyek, egészség, teendők, az élet sodrása. Jézus nevén nevezi ezeket. Aztán így szól: Nézz körül.

„Nézzétek az ég madarait…” (Máté 6:26)

„Figyeljétek meg a mező liliomait…” (Máté 6:28)

Nézzétek, hogyan gondoskodik róluk az Atya.

És ne felejtsétek el, mennyivel inkább gondot visel rátok.

Jézus nem azt mondja, hogy tagadjuk a nyugtalanságot. Arra hív, hogy a figyelmünket arra irányítsuk, ami már most is igaz: Ő lát minket. Ismeri a szükségeinket. Gondoskodik rólunk.

Egyre inkább megértem, hogy a nyugalom a bizalomból fakad. Abból, amikor felidézem Isten hűségét, mély levegőt veszek, felismerem, hogy nem vagyok egyedül, és észreveszem a jót, ami már most is jelen van. Arról szól, hogy gyökeret verjünk abban, aki mindent a kezében tart. A hála lassan elsimítja a nyugtalanság éleit. És ebben a hálában kezd megszületni a békesség.

Néhány verssel később Jézus ezt mondja:

„Keressétek először az Ő országát és igazságát, és mindezek megadatnak nektek” (Máté 6:33).

Ez nem egy képlet, hanem egy hozzáállás. Egy életforma, amely a bizalommal kezdődik.

Talán te is érzel mostanában egy halk nyugtalanságot. Nem tudod pontosan megnevezni, de ott van. Barátom, nem vagy egyedül. Isten lát téged. Arra hív, hogy Őt tedd az első helyre, és rá figyelj. Ott kezdődik az igazi nyugalom.

Uram, ma átadom Neked mindazt, ami nyugtalanságot kelt bennem. Emlékeztess arra, hogy jelen vagy, hűséges vagy, és nem kell egyedül hordoznom ezeket a terheket. Taníts meg arra, hogy Téged keresselek először, és engedd, hogy a bizalom gyökeret verjen bennem, és nyugalommá növekedjen. Jézus nevében, ámen.

