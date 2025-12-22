„Ne féljetek: mert íme, nagy örömet hirdetek nektek, amely az egész nép öröme lesz: Üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus, a Dávid városában.” (Lk 2,11)

A mindennapok névtelenjei, az egyszerű pásztorok egy üdvtörténeti jelentőségű eseménybe nyerhettek betekintést: nekik jelent meg először az angyal, aki örömet hirdetett: Isten emberré lett, az Atya Fiában lejött a világba, és ezáltal elhozta az örök életet a Földre. Azt szokták mondani, hogy a megosztott öröm dupla öröm, és mennyire igaz ez erre az isteni örömre, amely akkor növekszik és lesz teljes, ha egyre több emberhez eljut. A betlehemi angyalszó nemcsak a pásztorokat hívja erre a földöntúli örömre, Jézus születésének ünneplésére, hanem az egész teremtett világot. Éljük meg és adjuk tovább mi is ezt a nagy boldogságot!

Keresztyén Eszter

Forrás: teso.blog