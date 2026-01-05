XIV. Leó pápa imaszándékai a 2026-os esztendőre
A pápa imavilághálója nevű kezdeményezés keretében – amelynek a jezsuita rend a gondnoka – a világ mintegy száz országában több tíz millióan imádkoznak együtt naponta a Szentatya által minden hónapban megfogalmazott imaszándékokért.
Az alábbiakban Leó pápa a 2026-os évre szóló imakéréseit tesszük közzé, a Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya honlapja nyomán.
Január – Isten szavával imádkozzunk!
Imádkozzunk, hogy Isten szavával folytatott ima táplálja életünket, eredjen belőle remény közösségeinkben és segítsen, hogy felépíthessünk egy testvériesebb és misszionárius egyházat.
Február – a gyógyíthatatlan betegségben szenvedő gyermekekért
Imádkozzunk, hogy a gyógyíthatatlan betegségben szenvedő gyermekek és családjaik megkapják a gyógyászati kezelést és a szükséges támogatást, anélkül hogy elveszítenék az erejüket és a reményüket.
Március – leszerelésért és békéért
Imádkozzunk, hogy a nemzetek előrehaladjanak a hatékony leszerelés útján, különösen a nukleáris leszerelésben és hogy a felelősök a világon a párbeszéd és diplomácia útját válasszák az erőszak helyet.
Április – krízisben lévő papokért
Imádkozzunk a papokért, akik elhivatottságuk tekintetében krízis pillanatokat élnek át, hogy megtalálják a számukra szükséges kíséretet és hogy a közösségek támogassák őket megértéssel és imával.
Május – Legyen mindannyiunk számára élelem!
Imádkozzunk, hogy mindenki azért tevékenykedjen, a nagytermelőktől a kisfogyasztókig, hogy elkerüljék az élelmiszer-pazarlást, és hogy minden ember hozzáférjen a minőségi élelemhez.
Június – a sport értékeiért
Imádkozzunk, hogy a sport a béke, a találkozás és a párbeszéd eszköze legyen a kultúrák és a nemzetek között, és támogassa az olyan értékeket, mint a tisztelet, a szolidaritás és a személyes kiteljesülés.
Július – az emberi élet tiszteletben tartása
Imádkozzunk az emberi élet tiszteletben tartásáért és védelméért minden életszakaszában, úgy, hogy Isten ajándékának tekintjük.
Augusztus – A városok ismerjék meg az evangéliumot!
Imádkozzunk, hogy sikerüljön a nagyvárosokban annak új formáját megtalálni, hogy hirdessük az evangéliumot, mert a városokat gyakran személytelenség és magány jellemzi. Ismerjük meg a közösség létrehozásának kreatív útjait.
Szeptember – a vízhiány megakadályozásáért
Imádkozzunk, hogy a vizet igazságosan és fenntarthatóan kezeljék, mert az a túléléshez feltétlenül fontos erőforrás. Mindenki férjen hozzá egyformán.
Október – a mentális egészség támogatásáért
Imádkozzunk, hogy a mentális egészség támogatása az egész Egyházba beépüljön, úgy hogy a mentálisan beteg emberek stigmatizálása és diszkriminálása megszűnjön.
November – a gazdagság megfelelő használatáért
Imádkozzunk a gazdagság megfelelő használatáért, amely nem szenved az önzés kísértésétől, és mindig azoknak a közösségeknek a szolgálatába áll és azokkal szolidáris, akiknek kevesebb van.
December – egyszülős családokért
Imádkozzunk azokért a családokért, akik megtapasztalják az anya vagy az apa hiányát, hogy az Egyház támogassa és istápolja őket, és a hitben segítséget találjanak és erőt merítsenek nehéz időkben.
A Pápa Imavilághálója (korábban Imaapostolkodás) 1884-ben jött létre Franciaországban Jézus Szent Szíve lelkiségéből kiindulva, François-Xavier Gautrelet SJ kezdeményezése alapján.
Eredetileg a fiatal jezsuiták képzését szolgálta, de hamar elterjedt az egész világon, mint az Egyház küldetését szolgáló apostolkodás. 13 millióan csatlakoztak hozzá abban az időben. 1915-ben létrejött az ifjúsági tagozata, amely ma Eucharisztikus Ifjúsági Mozgalomként ismert.
XIV. Leó pápa imaszándékai a 2026-os esztendőre letölthető PDF-formátumban
