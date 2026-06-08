Ételek, amelyek ártanak a legnagyobb nyirokszervünknek 

Sokan nem is gondolnak rá, pedig a lép egészsége szorosan összefügg azzal, mit teszünk a tányérunkra. Egy dietetikus most összegyűjtötte, mely ételek és italok a legártalmasabbak.

A lép egészségéről viszonylag kevés kutatás áll rendelkezésre, és nem létezik kifejezetten „lépbarát” étrend sem.

Lépet károsító ételek

Az viszont biztos, hogy azok az ételek, amelyek gyulladást okoznak, rontják az anyagcserét vagy károsítják a májat, közvetve a lépre is kedvezőtlenül hatnak. A két szerv ugyanis szoros kapcsolatban áll egymással – ami a májnak árt, az gyakran a lépnek sem tesz jót.

Miért fontos a lép?

A lép a bal oldalon, a bordák alatt helyezkedik el, és körülbelül egy ököl méretű szerv. A nyirokrendszer részeként fontos szerepet játszik a fertőzések elleni védekezésben, segíti a folyadékháztartás egyensúlyát, és részt vesz a vér mennyiségének szabályozásában is. Bizonyos betegségek vagy sérülések hatására a lép megnagyobbodhat. Bár nem létfontosságú szerv – tehát nélküle is lehet élni –, hiányában a szervezet védekezőképessége gyengébbé válhat, még akkor is, ha a máj részben át tudja venni a feladatait.

Feldolgozott húsok

A bacon, kolbász, virsli, szalámi és különféle felvágottak igazi „rejtett veszélyforrások”. Magas bennük a só, a telített zsír és a tartósítószer-tartalom. Bár nem mérgezőek közvetlenül a lépre, rendszeres fogyasztásuk elősegítheti a gyulladásos folyamatokat, megemelheti a vérnyomást, és ronthatja a szív- és anyagcsere-állapotot. Ezek a hatások pedig a májon keresztül a lépet is érintik – írja a VerywellHealth.com.

Telített zsírok

A telített zsírokkal kapcsolatban kevesebb konkrét adat áll rendelkezésre a lép szempontjából, de a májra gyakorolt hatásuk jól ismert. Minél több telített zsírt fogyasztunk, annál nagyobb valószínűséggel halmozódik fel zsír a májban, és emelkedhetnek bizonyos májenzimek. Ez növeli a zsírmáj kialakulásának kockázatát. Kutatások szerint a zsírmáj gyakran együtt jár a lép megnagyobbodásával is, ami a lép egészségének romlására utal.

Finomított szénhidrátok

A fehér lisztből készült ételek és a hozzáadott cukrok szintén alattomosan hatnak. Gyorsan megemelik a vércukorszintet, hosszabb távon pedig inzulinrezisztenciához és zsírmájhoz vezethetnek. Mivel a májproblémák a lép állapotát is befolyásolják, érdemes ezekből kevesebbet fogyasztani, és inkább rostban gazdag, teljes értékű gabonákra váltani.

Alkohol

Az alkohol talán a legközvetlenebbül károsító tényező. A túlzott alkoholfogyasztás nemcsak a májat, hanem a lépet is megviseli: növeli a sejtkárosodást, csökkenti a sejtek regenerációját, és az immunrendszer működését is megzavarja. Ennek következtében a lép mérete és működése is megváltozhat. Ráadásul a tartós alkoholfogyasztás májbetegségekhez vezet, amelyek tovább ronthatják a lép állapotát.

Forrás: hazipatika.com

(Nyitókép: Getty Images)

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