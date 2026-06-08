Medárd napja és a híres negyvennapos eső

Június 8-án ünnepli az egyház Szent Medárdot, a 6. században élt frank püspököt. A keresztény hagyomány szerint jámborságáról, segítőkészségéről és missziós munkájáról vált ismertté. Azonban a néphagyomány szerint neve elsősorban az időjárással kapcsolódott össze, hiszen hozzá kötődik az egyik legismertebb népi regula:

„Ha Medárd napján esik, negyven napig esik.”

A hiedelem szerint a június 8-i időjárás előre jelzi a nyár további alakulását. Ha ezen a napon esős az idő, csapadékos hetek következhetnek, míg a napos Medárd szárazabb nyarat ígér.

A hagyomány eredetét egy legenda magyarázza. Eszerint Medárd imádságára negyvennapos eső zúdult egy féktelenül mulatozó társaságra. Bár a jóslatot a modern meteorológia nem tekinti szó szerinti előrejelzésnek, a népi megfigyelés mögött valós tapasztalat áll: június elején gyakran alakulnak ki tartósabb csapadékos időszakok.

Medárd napja ma is a magyar népi időjóslás egyik legismertebb emléke.

Június 8-án sokan ma is kíváncsian figyelik az eget, és tréfásan megjegyzik: ha elered az eső, akkor érdemes felkészülni a következő negyven napra.

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