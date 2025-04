A 88 éves korában húsvéthétfőn reggel elhunyt Ferenc pápa halálával a Vatikánban beállt a pápai szék megüresedésének (latinul: sede vacante) állapota, amely a konklávén megválasztandó utóda, az új pápa hivatalba lépésével ér véget.

Egy pápának nincs hivatalos helyettese, aki az egyházfő jogosultságait teljes mértékben átvehetné. Halálával a bíboros kamarás (camerlengo bíboros) tölti be a legfontosabb vezető tisztséget a Vatikánban. Az egyházfő életében a pápai kamarás feladata a Szentszék tulajdonának és bevételeinek igazgatása. A legjelentősebb kötelesség a pápa halála után vár rá: ő hitelesíti az egyházfő halálát, majd lepecsételi a pápai lakosztályt. Ezután ő az illetékes a Szentszék folyó ügyeinek intézésében. Emellett az ő feladata az elhunyt pápa gyászszertartásának és temetésének megszervezése is. Ezt a tisztséget 2019 óta az írországi születésű, 77 esztendős Kevin Farrell amerikai bíboros tölti be, aki korábban a Texas állambeli Dallas püspöke volt.

Ő jelentette be hétfőn a pápa halálát.

A dékán bíboros a bíborosi testület (kollégium) elnöke, egyben a leghosszabb ideje szolgáló bíboros. A bíborosi kollégiumnak egyházjogilag három osztálya van: püspök-bíborosok, pap-bíborosok és diakónus-bíborosok. Ez alapjában véve tiszteletbeli cím, ezek a pápa által kinevezett tisztségviselők valójában egyenrangúak. A dékán bíborost helyettesével, az aldékánnal együtt a püspök-bíborosok választják meg.

A bíborosi kollégium legfőbb feladata az új pápa megválasztása. A pápaválasztó konklávé megszervezése a dékán bíboros feladata.

A dékán bíboros tisztségét 2020 óta a 91 éves Giovanni Battista Re nyugalmazott olasz kúriai bíboros tölti be. Sem Re bíboros, sem helyettese, a 81 éves Leonardo Sandri nem pápaválasztók, minthogy elmúltak 80 évesek. Re bíboros fogja a konklávét összehívni és a szervezési feladatokat ellátni, de a szavazáson nem lesz jelen, ugyanúgy, ahogy elődje, Angelo Sodano bíboros sem vett részt az előző, 2013-as pápaválasztáson, minthogy már 85 éves volt.

A konklávét minden bizonnyal a 70 éves Pietro Parolin – a jelenleg legmagasabb rangú pápaválasztó bíboros – fogja irányítani, aki Ferenc pápa haláláig bíboros államtitkár (a Vatikán „kormányfője”) volt. Bár a diakónus-bíborosok a bíborosi osztály elvileg legalacsonyabb rangú képviselői, a közöttük „elsőnek” számító bíborosra fontos szerep hárul egy pápaválasztásban. Ő jelenti be latin nyelven a Szent Péter-bazilika erkélyéről azt a tényt, hogy megválasztották az új pápát, mi a neve, és milyen pápai nevet választott magának. A soron következő pápaválasztáson ezt a szerepet a 73 éves Dominique Mamberti francia vatikáni diplomata fogja betölteni, aki 2024 októbere óta első bíboros a diakónus-bíborosok osztályán belül.

