Partneri találkozó Kárpátalján

A protestáns egyházak és segélyszervezetek képviselőinek mintegy negyvenfős delegációja látogatott Kárpátaljára a Magyar Református Szeretetszolgálat kíséretével. A július 16–17. között létrejött partneri találkozón meglátogatták az ott élő testvéreket és megtekintették az egyik legnagyobb hazai karitatív szervezet közreműködésével megvalósult támogatások eredményeit.

Czibere Károly, a Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítványának elnöke elmondta, hogy a szeretetszolgálat számára a háború kitörésének első napjától fogva kiemelten fontos, hogy minden rendelkezésre álló eszközzel támogassa bajba jutott embertársainkat. – A szeretetszolgálat nemcsak a magyar adományozók és az egyház kinyújtott karjaként tud segíteni, hanem nemzetközileg is meg tudja ezt valósítani. Ez a kétnapos alkalom is azt láttatta: bárhol is legyünk a világban, hívő keresztyénként át tudjuk élni, hogy egy lélekből itattatunk meg, és tudunk imádkozni, hálát adni és biztatni egymást a nehézségek közepette – hangsúlyozta Czibere.

A küldöttség július 16-án, vasárnap délután istentiszteleten vett részt a nagydobronyi református templomban. Az Igét Zán Fábián Sándor, a Kárpátaljai Református Egyház püspöke hirdette a 139. zsoltár 1–18. verse alapján. Az igeverseket és a prédikációt angolul is hallhatta a hálaadó gyülekezet Aron Simonsnak, az Ír Presbiteriánus Egyház lelkipásztorának fordításában.

– Ennek az igeszakasznak – mióta háború dúl ebben az országban – van egy rendkívüli üzenete: Isten mindenütt jelen van. Előle nem lehet elbújni, ő velünk van most is, itt is, ebben a házban. Jó ezt tudni, akkor is, ha sötétek a körülményeink. Isten mindent tud rólunk, ő formált bennünket, az övéi vagyunk. Előtte semmi nincs rejtve, sem a múlt, sem az, ami előttünk van, minden világos számára, ami volt és ami lesz. Ez még nem a vég: tart a kegyelmi idő. Rábízhatjuk magunkat Isten szeretetére és kegyelmére – hangsúlyozta Zán Fábián Sándor. – Megkérdezem tőle nap mint nap: mi a te szándékod velem? Mit cselekedjek? Legyél alázatos, szeretetteljes, ne add fel, ne hátrálj meg, maradj hűséges! – helyezte a püspök a hallgatóság szívére.

Az igehirdetés után Kolozsy András, az Ungi Református Egyházmegye esperese köszöntötte a jelenlévőket, majd gyermekek és asszonyok kórusának hangja töltötte be a templomot. A nemzetközi küldöttség képviselői is megszólították a gyülekezetet, elsőként Najla Kassab, a Református Egyházak Világközösségének elnöke. – Ha Krisztus testének egy tagja fájdalmat szenved, akkor az egész test fájdalomban szenved. Azért is jöttünk el, hogy bátorítsuk egymást. Megerősödjünk abban, hogy az egyház életében nem a fájdalomé lesz az utolsó szó, hiszen Jézus Krisztus története sem a sírban ért véget. Ez az a remény, amiben élünk egyházként, akkor is, ha szenvedünk – jelentette ki az elnök.

Harout Selimian lelkipásztor, a Szíriai Örmény Protestáns Közösség vezetője elmondta, hogy az érzés fogta el a határt átlépve, mintha hazatért volna, hiszen itt is, ott is kézzelfogható a fájdalom. – Félni mélyen emberi dolog. Félünk a jelentől és a jövőtől, féltjük a gyermekeinket, félünk a bizonytalanságtól, rettegünk a bombáktól – mondta. Jeremiás próféta könyvének szavait idézte gyülekezetnek: „Mert csak én tudom, mi a tervem veletek – így szól az Úr –: jólétet és nem romlást tervezek, és reményteljes jövő az, amelyet nektek szánok.” (Jer 29,11) Harout Selimian hozzátette: – Jézus valóságos. Jézus megtart bennünket. Jézus velünk van és terve van velünk.

A küldöttség ezt követően ellátogatott Kisdobronyba, ahol Bernáth Tamás lelkipásztor fogadta őket. Juhász Márton, a Magyar Református Szeretetszolgálat ügyvezetője ismertette a szervezet kárpátaljai munkáját, tevékenységét, a menekülőkért végzett szolgálatát, az elmúlt ötszáz nap történéseit, külön megköszönve a partnerek odaadó támogatását, akik nélkül mindez nem valósulhatott volna meg. A Kisdobronyi Református Egyházközség szociális konyhája hetente háromszor 65 főre készít ebédet két helyszínen, így teremtve meg a rászorulóknak a napi betevő falatot.

Katona Viktória, a Magyar Református Szeretetszolgálat ügyvezető-helyettese és a kárpátaljai szolgálatokért felelős lelkésze is háláját fejezte ki, külön kiemelve, milyen nagy dolog, amikor egy ilyen kis közösség összefog. – Nekünk kötelességünk és feladatunk, hogy ezt minden erőnkkel támogassuk – jelentette ki. A nap zárásaként a delegáció a Nagydobronyi Református Líceumot kereste fel, ahol Gál Erika igazgató fogadta őket. Július 17-én, hétfőn a Kárpátaljai Református Egyházkerület Püspöki Hivatalában Zán Fábián Sándor püspök vezette körbe a küldöttséget, majd az egyházkerület diakóniai központját keresték fel, ahol Nagy Béla főjegyző volt a házigazda. Megtekintették az idősek otthonát, az anyák átmeneti otthonát, a demenciaosztályt, valamint a központ most épülő új konyháját és az óvóhelyeket.

A kétnapos intenzív programon a vendégek jobban megérezhették és átélhették az itt élő testvérek élethelyzetét. Az énekek, áhítatok, köszöntések és imák közös ereje mindenkit megérintett. A Magyar Református Szeretetszolgálat, ahogyan eddig, ezután is alapvető feladatának tekinti a háború sújtotta területen élők és az onnan elmenekülők megsegítését.

A találkozó a Magyar Református Egyház Közös Zsinatához kapcsolódóan, a Magyarországi Református Egyház Kárpát-medencei és külügyi osztályának szervezésében valósult meg.

Forrás: reformatus.hu

Fotó: MRSZ/Szirák Sára