Pásztor Ferenc emléknap és díjátadó ünnepség

Pásztor Ferencre, a beregszászi római katolikus egyházközség egykori plébánosára emlékeztek október 19-én. Mély hite, buzgósága, Isten iránti elhivatottsága, az emberek megsegítésének vágya, rátermettsége, kötelességtudata, hivatása és nemzete iránti hűsége, vértanúságig tartó Krisztus iránti szeretete, mindez okot ad arra, hogy példaképként álljon előttünk, és emlékét hűen őrizzük. Emellett ő volt az a plébános, aki a II. világháború idején vezette az egyházközséget a megpróbáltatások és nehézségek ösvényén, mégpedig jó pásztorként, hogy egy se vesszen el a „juhai” közül.

A mi közösségünk ezen a vasárnapon egykori plébánosunkra, Pásztor Ferencre emlékezik, aki mártírként életét adta Krisztusért és az Ő Egyházáért, ezzel tett tanúságot a legnagyobb szeretetről, amely Krisztushoz fűzi. Imádkozzunk érte, lelki üdvösségéért és merítsünk erőt az ő példájából, bátorságából, Krisztus melletti kiállásából – mondta a szentmise kezdetén Molnár János, püspöki helynök, jelenlegi beregszászi esperes-plébános.

A liturgia végén kihirdették a 2025-ös év Pásztor Ferenc-díjasát: idén az egyházközség Dalmay Árpádot méltatta a díjban, aki sok éven át nem kevés fáradozással, odaadással munkálkodott az egyházközség fejlődése és megmaradása érdekében.

A szentmise után a hívek a templomudvarba vonultak a Pásztor Ferenc emléktáblához, ahol közösen elénekelték a himnuszt. Végül a koszorúzás szertartása következett.

Dalmay Árpád laudációja (összeállította: Bárdos István)

Dalmay Árpád 1947. december 29-én Beregszàszban született. A helyi Kossuth Lajos Középiskolában kezdte meg iskolai tanulmányait, itt is érettségizett 1965-ben. Középiskolai tanulmányai után az Ungvári Állami Egyetemre felvételizett, ahol 1970-ben magyar-, majd 1982-ben némettanári diplomát szerzett.

Munkás évei során dolgozott a beregszászi járási lapnál fordítóként, továbbá a környezetbarátok szervezetében is. 1984-től a Benei Általános Iskolában német nyelvet tanított. 1985-től a Könyvbarátok Országos Egyesülete Beregszászi Járási Szervezetének felelős titkára. 1989-től a beregszászi Kossuth Lajos Középiskola tanára. Az első szabad választások után 1990-1991 között a járási tanács elnökhelyettese. Járási és városi képviselő.

Az 1991-ben elfogadott összeférhetetlenségi törvény miatt Árpádnak döntenie kellett, marad-e a járási tanácsban elnökhelyettesnek, vagy a társadalmi munkában merül el. Végül Dalmay Árpádot a KMKSZ járási elnökévé választották. A továbbiakban a sajtóban közölt cikkekből, külföldi előadások honoráriumából tartotta el családját. Alkalmasint foglalkozott műfordítással, irodalomtörténettel és irodalomkritikával, játszott filmben és színpadon.

1994-ben alapítója lett a Beregszászi Magyar Szervezetek Fórumának. Ugyancsak alapító szerepet vállalt a Beregszászi Illyés Gyula Magyar Irodalmi Klubban, a szovjet Kárpátalja első magyar (politizáló) irodalmi szervezetének.

Kezdeményezésére számos magyar származású, nemzetiségű történelmi személynek szobrot és emléktáblát állítottak. Érdemei közé tartozik a régi magyar falu- és utcanevek, az ősi városi címer, a Beregszász Díszpolgára-cím visszaállítása. Dalmay Árpád nevével fémjelezhető az autonómiáról tartott népszavazás kezdeményezése, a magyar szimbólumok szabad használata, a kétnyelvűség bevezetése, a Pro Urbe-díj megalapítása, a görögkatolikus templomok visszaadása, iskolák névadása és sok más. Mindent vállalt, ami szülővárosa, és az egész vidék magyarságának érdekét szolgálta. 1995-től a Beregvidéki Magyar Kulturális Szövetség alapí¤ó elnöke,

A Dalmay család 1997 óta él Nyíregyházán. Az Új Kelet lapnál újságíró, majd magyar és német szakos tanár nyugdíjazásáig. Magyarországról is aktívan támogatja szülővárosát. Szobrokat és emléktáblákat állít a Beregszászért Alapítvány elnökeként. 30 év alatt több mint 100 személy emlékére állítottak márványtáblát. Ebből Beregszászban közel 70 található! Csak 2021-ben kilenc emléktáblát készített, de az avatásukon nem vehetett részt, mert a hatóságok politikai okok miatt kitiltották szülőföldjéről.

Árpád hatalmas honismereti kutató munkát végzett Beregszász – Erzsébet királyné városa című könyve megírásához. Ez a kiadvány kiváló áttekintést nyújt a város történelmi, gazdasági, oktatási és kulturális életéről.

Dalmay Árpád jelenleg is több társadalmi szervezet munkájában tevékenykedik. Így a Rákóczi Szövetség nyíregyházi szervezetének elnöke, és a Magyarok Világszövetségének megyei alelnöke, továbbá a Trianoni Társaság helyi alapítója és a Vitézi Rend tagja. Fontosnak tartja a beregszászi és környékbeli lakosok kulturális, oktatási, szociális és közérdekű vállalkozási szerveződésének támogatását.

Fáradozását számos magas kitüntetéssel ismerték el. Többek között, a teljesség igénye nélkül: a Vitézi Rend jubileumi emlékérmének arany fokozatát 2012-ben, később A Vitézi Rend ezüst érdemkeresztjét és a Horthy arany emlékérmét vette át. Ezt követően a Magyarok Világszövetsége „Magyarok a magyarság szolgálatáért” emlékérmét kapta. 2023 augusztusában a Magyar Érdemrend lovagkeresztjével ismerték el eddigi tevékenységeit, s 2023 decemberének elején pedig a Bencs László emlékéremben részesült. 2024. november 22-én az Év Kiemelkedő Társadalmi Szerepvállalásáért díjjal tüntették ki.

Dalmay Árpád, mint nyugalmazott pedagógus, újságíró, író, műfordító, kultúrpolitikus, a Beregszászért Alapítvány elnöke, a Vitézi Rend és a Szent György Lovagrend tagja, a Rákóczi Szövetség nyíregyházi szervezetének elnöke és a Magyarok Világszövetségének megyei alelnöke volt kezdeményezője a beregszászi Petőfi szobor, Esze Tamás mellszobra, valamint egyházközségünk ingatlanterületén álló Pásztor Ferenc emléktábla, Szent István szobor, Szent László emléktábla, Lampert herceg emléktábla, IV. Béla emléktáblája és később mellszobra, valamint Bohán Béla atya emlékére állított emléktábla megvalósulásának. A város vendégei és a helyiek, a felnövekvő nemzedék emlékében e szimbólumok eszükbe juttatják, megismertetik, és tiszteletet ébresztenek szülőföldünk múltja és nemzetünk nagyjai iránt.

Fontos megemlíteni, hogy a díjazottat maga Pásztor Ferenc keresztelte meg templomunkban!

Mindamellett, hogy gratulálunk gyümölcsöző tevékenységéhez, eljött a megfelelő alkalom, hogy méltóképpen megköszönjük és a Pásztor Ferenc-díj odaítélésével elismerjük egyházközségünkért és a kárpátaljai magyar közösségért tett eddigi és jövőbeni erőfeszítéseit! Örömmel nyújtjuk át Dalmay Árpád Úrnak a Pásztor Ferenc-díjat, mely által egyházközségünk tiszteletbeli tagjává is fogadjuk. További jó testi és lelki erőt, egészséget, szeretetet, megbecsülést, sikereket, elismerést és hosszú tartalmas életet kívánunk Isten áldásával!

Fehér Rita

Kárpátalja.ma