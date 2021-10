Megkezdődött a reformáció hónapja

Isten közelsége fészek és erőforrás egyéni és egyházi életünkben is – mondta Steinbach József püspök igehirdetésében a reformáció hónapjának nyitó istentiszteletén. A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa októberben Magyarországon országszerte számos rendezvénnyel hívja fel a figyelmet a méltó ünneplés fontosságára.

Ünnepi zenés istentisztelettel nyitották meg pénteken a reformáció hónapját a Deák téri evangélikus templomban. A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa (MEÖT) programsorozatának nyitó alkalmán Steinbach József református püspök, a MEÖT elnöke hirdette az igét. „Az Isten jelenléte oltalmazó fészek, amely megtartó szeretettel körbeveszi az életünket. Ha kirepülünk, hogy elvégezzük a feladatainkat, akkor sem távolodunk el, hanem visszatérhetünk oda, mert szükségünk van Isten közelségének fészekmelegére” – emelte ki prédikációjában Steinbach József.

„A reformátorok is felismerték: azzal, hogy Jézus Krisztus közel jött az emberhez, megtartó szeretetének minden melegét és áldását megtapasztalhatjuk, még ha a hétköznapokban olykor kalitkának is érezzük” – folytatta a Dunántúli Református Egyházkerület püspöke, aki a 84. zsoltár alapján tartott igehirdetésében hangsúlyozta: Isten közelsége erőforrás az ember életútján. „Nap és pajzs az Úristen igéje, amely minden helyzetben utat mutat, hogy haladhassunk az üdvösség kiteljesedése felé.” A püspök arról is beszélt, hogy a zsoltáros figyelmeztet is: ha testi szemeinkkel akarjuk észrevenni, ami ezen a világon jónak tűnik – amelyet Luther így fogalmaz meg: hírnév, nő, család, jószág, test, világ –, akkor az életünk könnyen lesz düledező sátorrá. Azonban ha az életpiramisunk csúcsán az élő Isten áll, akkor minden a maga helyére kerül. Steinbach József hangsúlyozta: az az Isten üzenete, hogy boldogok vagyunk minden körülmények között, mert az Ő kiválasztottjai vagyunk.

Az ünnepi istentiszteleten a Lutheránia Énekkar, a Psalterium Hungaricum kórus, a Pünkösdi Zenei Misszió Égi Szólamok Kórusa és a Budafoki Baptista Énekkar szolgált. A megnyitón részt vettek a tagegyházak főpásztorai is, akik közös imádsággal zárták az istentiszteletet.

Forrás: reformatus.hu