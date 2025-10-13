Hálaadó istentisztelet Salánkon

Hálaadó istentiszteletre gyűlt össze a salánki református gyülekezet október 12-én a református templomban, hogy köszönetet mondjanak és együtt ünnepeljék az asszonykör 13. évi fennállását.

Az istentisztelet énekléssel vette kezdetét. Az énekeket mindvégig a gyülekezet énekkarának tagjai vezették. Az alkalmat Balogh Attila, a gyülekezet lelkipásztora nyitotta meg köszöntéssel. Ezt követően Balogh Ágnes tiszteletes asszony kapott szót, aki az asszonykör 13 évét összegezte és mondott köszönetet az elmúlt évek segítő kezeiért. Mint mondta, az asszonykör a kezdeti nehéz lépések után aktív részt vállalt a gyülekezet életében. S nemcsak a településen belül, hanem azon kívül is képviselte a salánki református közösséget, legyen szó bármilyen rendezvényről. Mint elhangzott, a tagok mindig odaálltak az épp aktuális ügy mellé, és ki-ki a maga ereje és tehetsége szerint vitte előrébb a gyülekezet dolgait.

A rendezvény meghívott vendége volt dr. Gál Adél, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem docense, a település szülötte. A néprajzkutató a 2025-ben megjelent könyvéről tartott előadást. Az „Elmúlik, Istenünk…” A temetkezés és énekdiktálás szokása és kéziratos emlékei az ugocsai református közösségekben című könyv egyik gyűjtési helyszíne Salánk. A könyv lapjain egyrészt a helyi református gyülekezet temetkezési szokásai jelennek meg, valamint kiemelt figyelmet szentel annak az éneklési módnak, melyet Salánkon igen sokáig gyakorolt a gyülekezet a temetési és istentiszteleti alkalmakon. Gál Adél a diktálás után való éneklésről, s annak jelentőségéről beszélt. Emellett hangsúlyozta, hogy milyen fontos szerepe van a közösségben ma is megtalálható, bár sajnálatos módon használaton kívül került egykori temetési énektáraknak, melyek több száz éves múltra visszatekintő szöveganyagot tartalmaznak.

Az elődást követően Józan Lajos nyugalmazott lelkész vette át a szót, aki reflektálva az elhangzottakra, megerősítette annak jelentőségét és időszerűségét, miszerint a gyülekezet számára is kiemelt fontosságú a kéziratok, valamint a korábbi kántorok tevékenységének ismerete.

A hálaadó alkalom az énekkar szolgálatával folytatódott. Bódás János Valahol ki van jelölve a helyed… című versét Gecse Brigitta adta elő. Majd felhangzott a Lelkem, áldd az Urat kezdetű dicsőítő ének.

Az alkalom meghívott lelkipásztora Hájas-Gáspár Orsolya nevetlenfalui lelkipásztor volt. Az igehirdetésre Róth könyvének első fejezetét hozta a hívek elé, melyben a történet szerint Naomi elhatározza, hogy visszatér Betlehembe, s elindul két menyével, Rúthtal és Orpával. Orpa félúton visszafordul, de Rúth hűséges marad. A történetből ki-ki magára ismerhetett, és saját élethelyzetei elevenedtek meg. Mert a mindennapokban is néha Rúthok, néha pedig Orpák vagyunk. Azonban mérlegelni kell, mi a helyes döntés.

A hálaadó istentisztelet zárásaként Balogh Attila lelkipásztor köszönő okleveleket adott át a gyülekezet azon tagjai számára, akik aktív szerepet vállalnak a közösség életében. Az alkalom szeretetvendégséggel zárult.

A hálaadó alkalom nemcsak visszatekintés volt a múltra, hanem bizonyságtétel is arról, hogy Isten áldása minden közösségi munkát gyümölcsözővé tehet. Az asszonykör 13 éves fennállásának hálaadó alkalma méltó emlékeztetője volt annak, hogy a közösség ereje, a hit és a szeretet képes megtartani és továbbépíteni mindazt, amit Isten kegyelméből kapott a gyülekezet. A résztvevők hálával a szívükben és reménnyel tekintenek a jövő felé, bízva abban, hogy még sok áldott év vár a közösségre.

René

Kárpátalja.ma