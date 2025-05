Szent Rita, könyörögj érettünk!

Casciai Szent Ritára, a legreménytelenebb helyzetekben segítő szentre emlékeztek május 22-én a Beregszászi Római Katolikus templomban.

A katolikus egyházban a szentek tisztelete mindig is fontos szerepet játszott, hiszen hisszük, hogy ők, akik már Isten közelében vannak, méltók arra, hogy megismerjük életüket, kövessük példájukat és közbenjárásukért imádkozzunk. A szentek között voltak és vannak olyanok, akik úgymond, „népszerűbbek”, ismertebbek, közelebb állnak az emberekhez. Ilyen Szent Rita is. Népszerűsége annak köszönhető, hogy hite, jámborsága, türelme, szeretete felülmúlta a hétköznapi emberekét, már életében is nagy tiszteletnek örvendett, és számtalan csoda kísérte életének útját: a télen virágzó rózsák, a Krisztus töviskoszorújának sebe homlokán, a kolostorba való csodás bejutása, az épségben maradt teste.

Sokan talán azért is érzik közel magukhoz Szent Ritát és tudnak vele azonosulni, mert élete első felében családos életet élt: feleség volt, két gyermeknek az édesanyja. Férjének olyan felesége volt, hogy eljuttatta őt a megtérés útjára. Majd meg kellett élnie szeretett férje és gyermekei halálát is. Végül élete második felében teljesült nagy vágya: szerzetesnővér lett, és haláláig az Ágoston-rendi kolostorban élt.

Közel 600 év alatt minden korban számtalan imameghallgatás történt, melyet Szent Rita nevéhez köthetünk.

Mindenféle nyomorúságban, bajban, betegségben, aggodalomban, kilátástalan helyzetben őhozzá siettek és ma is sietnek a hívek.

Mivel elég korán megözvegyült, ezért ő az özvegyek védőszentje is.

Ebből az alkalomból a beregszászi egyházközségben a szentmise keretében Molnár János atya külön áldásban részesítette azokat, akik elveszítették házastársukat. Imádkozott értük, hogy állapotukat türelemmel, békességgel viseljék, és megtalálják a módját, hogy miként teljesüljenek ki a szeretetszolgálatban.

Egy másik szertartás, mely az ünnephez kapcsolódik, a rózsaszirmok megáldása. Halála előtt Szent Rita arra kérte rendtársait, hogy a téli időszak ellenére hozzanak neki a kertből virágzó rózsát. Hitetlenül indultak a rózsáért, és nagy meglepetésükre virágba borult rózsabokrot találtak az udvaron. A megáldott szirmokból a hívek vihettek haza, beletehették az imakönyvbe vagy más látható helyre, hogy emlékeztesse őket Isten határtalan hatalmára, és arra, hogy van egy közbenjárónk a mennyben, aki minden nehéz helyzetben segítségünkre siet, ha hozzá fordulunk.

Fehér Rita

Kárpátalja.ma