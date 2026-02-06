Milyen „lakótér” az életem a Szentlélek számára?

Mindannyian szeretjük, ha rendezett, letisztult és kívül-belül rendben van a templomunk. Hálát adunk egy felújított épületért. Az istentiszteletek légköre is fontos számunkra. Belépve Isten házába, megérint a gyönyörű orgonaszó, az Őt magasztaló énekek segítenek elcsendesedni, és vágyjuk hallani az igét, amely éltet és táplál bennünket.

De miközben ilyen gondosan ügyelünk Isten házának külső és belső rendjére, figyelemmel vagyunk-e arra: milyen állapotban van az a ”templom”, ahol Isten Szentlelke bennünk él? Sokszor óvatoskodunk, kerülgetjük ezt az igazságot: a Szentlélek nem egy elvont erő, hanem élő, isteni személy, akit az Atya küldött el, és aki minden megtért emberben ott él.

A Biblia nem óvatoskodik ezzel a gondolattal: „Avagy nem tudjátok-e, hogy a ti testetek a bennetek lakó Szentlélek temploma?”(1Kor 6,19) Kedves olvasó, Te elgondolkodtál már ezen: hogyan érzi magát bennem Isten Lelke? Vajon szívesen van bennem, vagy csak eltűr? Otthon érzi magát… vagy inkább feszélyezve?

Hiszem, hogy a Szentlélek vezet, figyelmeztet, velünk örül, de sajnos viselkedésünktől meg is szomorodhat. Egy bibliai ige is alátámasztja ezt: „Ne szomorítsátok meg az Isten Szentlelkét” (Ef 4,30). Fontos feltennünk a kérdést: mivel szomoríthatjuk meg Isten Szentlelkét? Időről időre érdemes önvizsgálatot tartanunk, engedni az igének, hogy mélyre hasson, feltenni magunknak kérdéseket, és imában az Úr elé vinni azokat. Vizsgáljuk most meg együtt: milyen környezetben él bennünk a Szentlélek?

Mivel táplálom a gondolataimat? Mit engedek/tűrök meg magamnak titokban? Mit hordozok elrendezetlenül a szívemben? Milyen a beszédem, a hozzáállásom? Milyen a szíven állapota? Miben alkuszom meg csendben? Nem mindegy, hogy a Szentlélek szabadon, rendben, tisztaságban, békében él bennem, vagy zajban, haragban, elfojtott bűnök között. Test és Lélek harca ez, kedves testvérem.

Íme néhány gyakorlati példa, ami segíthet neked is, hogy olyan „templommá” válj, ahol örömmel él a Szentlélek: az Atyával töltött minőségi idő, Biblia-tanulmányozás, engedelmesség, alázat, őszinte megtérés, elfordulás bűneinktől, szeretet, hitből hozott döntések. A Lélek soha nem azt keresi, hol buksz el, hol vagy gyenge, sebezhető, hanem azt, hol engeded, hogy vezessen.

Ha ma csendben megállnánk egy pillanatra, és őszintén feltennénk a kérdést: „Szentlélek, jól érzed magad bennem?” Én úgy gondolom, nem vádló választ kapnánk, hanem egy meghívást arra, hogy teret adjunk, engedjük meg a rendrakást, és újra figyeljünk Isten jelenlétére.

Balázs Krisztina

Forrás: teso.blog

(Nyitókép: illusztráció)