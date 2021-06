ÜdítŐ ifjúsági délután – harmadszor

Harmadik alkalommal szervezte meg ÜdítŐ nevű ifjúsági délutánját a Kárpátaljai Református Ifjúsági Szervezet (KRISZ) Beregi Alapszervezete június 13-án. Az eseménynek a beregardói református templom adott otthont, fő témája pedig „Tervezés Krisztussal”.

A délután célja, hogy a pandémia okozta elszigeteltséget enyhítse, és újra közösségbe formálja a fiatalokat egymással és Istennel is. A rendezvény zenei dicsőítéssel kezdődött, amit a helyi fiatalokból álló Praise for God együttes vezetett. A közel 40 jelenlévőt Illés Viktória, a KRISZ BA elnöke köszöntötte, majd átadta a szót Balázs Antal beregardói tiszteletesnek. A lelkész nyitó áhítatában a bolond gazdag példázatával (Lukács 12, 16–21) mutatta be, miért fontos jövőnket Krisztussal tervezni, nem pedig a világ csábításaihoz igazodni.

A családias hangulat kialakítását segítette egy ismerkedős játék, ahol a fiatalok érdekes kérdésekkel alakíthattak ki barátságokat. A délután fő programja Bodnár Miklós tiszteletes előadása volt, aki Józsué életén keresztül mutatta be az Istennel való tervezés fontosságát, arra biztatva a fiatalokat, hogy merjék életüket és jövőjüket a Mindenhatóra bízni.

Az elgondolkodtató percek után egy izgalmas játék, majd újabb zenés dicsőítés következett. A vidám nap szeretetvendégséggel és kötetlen beszélgetéssel zárult.

Kárpátalja.ma