Új élet Krisztusban – lelkigyakorlat a Vadvölgy Panzióban

Az elmúlt hétvégét a csodás Vadvölgy Panzióban tölthették el a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládos Egyesület azon tagjai, akik az ,,Új élet Krisztusban” elnevezésű kurzuson vettek részt. Összesen 12 család résztvevői voltak jelen 10 településről.

Nagyon felkészült, szeretetet árasztó, Istent hűséggel szolgáló (most már testvérekről a Krisztusban) csapattól tanulhattunk a hétvégén.

Jó volt, hogy eszünkbe juttatták, hogy Isten mennyire szeret minket, amiről sokszor megfeledkezünk, ha jönnek a problémák.

Szemléltetőn, képen, jeleneten, ajándékokon keresztül élhettük át Isten hűséges szeretetét. Rávilágítva a bűnös hajlamainkra, cselekedeteinkre, amit naponta az Úr elé kell, hogy vigyünk és megbánjuk azokat.

Számomra nagyon fontos volt, hogy végig a Bibliából, Isten szaván keresztül hallhattuk az előadásokat, tanításokat. Különösképpen megfogtak az Apostolok cselekedeteiből idézett versek a Szentlélekről. Rávilágítást kaphattunk, hogy milyen fontos szerepe van a mindennapjainkban a Szentlélek szívünkbe hívásának és ottlakozásának. Fontos, hogy a megtapasztalt, átélt dolgokat továbbadjuk, vigyük a jó hírt az otthon maradtaknak a cselekedeteinken keresztül is – hívták fel a figyelmünket.

Nekem még ilyen alkalmon nem volt lehetőségem eddig részt venni, de tiszta szívemből ajánlom mindazoknak, akik Istent keresik, és hűséggel akarják szolgálni továbbra is, felismerve küldetésünket ebben az átmeneti világunkban.

Köszönjük a nagyon finom és gazdag enni-innivalókat, amik készen vártak minket, hogy testünk-lelkünk feltöltődhessen. A melegért, a tisztaságért, a medencézésért is nagyon hálásak vagyunk.

Köszönet a programfelelősöknek: Fudella Attilának, Józsefnek, Edinának és Anitának, illetve Béres Istvánnak és Margónak, akik lebonyolították ezt a hétvégét!

Isten gazdag áldását kérem mindenkire, akik bármilyen formában hozzájárultak ennek a csodás hétvégének a megszervezésében, lebonyolításában! Egyedül Istené a dicsőség!

A program megvalósulását a Rákóczi Szövetség támogatta!

Kozár Valéria

résztvevő