Útmenti keresztet szenteltek fel Macsolán

Macsola határában szentelt fel útmenti keresztet Majnek Antal, munkácsi római katolikus megyéspüspök december 31-én. A feszület felállítását a macsolai Biriki család kezdeményezte és finanszírozta.

Fotó: Bunda Fehér Rita/Kárpátalja.ma

Fotó: Bunda Fehér Rita/Kárpátalja.ma

Molnár János beregszászi római katolikus esperes-plébános kezdő beszédében köszöntötte a jelenlévőket, valamint megfogalmazta az esemény fő célját: a kereszt emlékeztessen Krisztus szeretetére és áldozatára minden arra elhaladó embert.

A szentelés szertatásának kezdőn szövegében is elhangzott az esemény lényege:

– Mikor új keresztet készülünk ünnepélyesen megáldani, hittel tiszteljük Isten örök tervét, amivel a kereszt titka az Isteni irgalom szentsége lett. Amikor feltekintünk a keresztre, arra emlékezünk, hogy Isten részt vett emberi sorsunkban, és Benne lett teljessé annak a szeretetnek a titka, amellyel Krisztus szerette az Egyházát. A kereszt tiszteletekor emlékezzünk arra, hogy Krisztus tanítványai vagyunk. Amikor nap mint nap viseljük Krisztus keresztjét, kövessük őt nagylelkűen!

A rövid szentírási szakasz felolvasása után következett a püspök ünnepélyes beszéde:

– Nincs még egy olyan szimbólum talán, amely annyira megosztaná a világot, mint a kereszt jele, ─ hangsúlyozta. – A kereszt mellett nem mehetünk el közömbösen: vagy ellene van az ember vagy mellette. A kereszt jelével lettünk megkeresztelve, az ő halálában és feltámadásában lettünk megmerítkezve, ezt éljük át egész életünkben. Egy olyan időszakban élünk, amikor Európa kezdi szégyellni a keresztet, az az Európa, amely Nagy Konstantin óta a keresztnek köszönheti a születését, létét, minden bajból való feltámadását. Iskolákban, templomok tornyából leszedik. A kereszt viseli azóta is magán Jézusnak a sorsát. Mi, akik most itt összegyűltünk, megvalljuk a hitünket abban, hogy az életünk Vele kezdődik és Vele is fejeződik be ─ mondta.

A szertartást két rítus szerint végezték, a görögkatolikus részét Demkó Ferenc görögkatolikus püspöki helynök végezte, aki szintén szólt az összegyűlt hívekhez.

– Ennek a keresztnek a hatása remélhetőleg ki fog terjedni az egész falura, tanúságtevő jel lesz a macsolai közösség számára. Mert célja, hogy hatással legyen az életünkre, hogy az emberek, kiváltképp a más vallásúak, lássák, hogy mi ezt nem szégyelljük, hanem vállaljuk. Reméljük, hogy minden macsolai és nem macsolai, aki elhalad a kereszt mellett, eszébe jut, hogy hiteles tanúként kell élnünk ebben a világban, mert egy fegyverünk van: a hiteles keresztény élet ─ bátorította a híveket.

A feszület leleplezése közben a püspök elmondta az áldás szavait, majd szentelt vízzel hintette meg a létesítményt.

A szentelés után a szervezők megvendégelték a jelenlévőket és a polgári év utolsó napján boldog új évet kívántak egymásnak.

Bunda Fehér Rita

Kárpátalja.ma