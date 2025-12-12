„Bement hozzá az angyal, és ezt mondta neki: Örülj, kegyelembe fogadott! Az Úr veled van, áldott vagy te…” (Lk 1,28)

Az advent első üzenete ez: Nem vagy egyedül!

Mária hétköznapi mindennapjaiba lépett be az angyal, és ugyanígy lép be Isten ma a mi zsúfolt, fáradt és sokszor bizonytalan életünkbe. Az ünnepre készülve engedd, hogy ez az egyszerű mondat járja át a szívedet: az Úr veled van. Nem holnap, nem ha jobban sikerül valami, hanem most, ebben a pillanatban.

„Kegyelembe fogadott” – nem teljesíteni kell, hanem elfogadni.

Ma ez az üzenet neked is szól: kegyelembe fogadott vagy. Nem azért, amit teszel, hanem mert szeret az Isten, mert az Övé vagy. Ebben a szeretetben lehet megpihenni, elcsendesedni és örvendezni.

Adventi elcsendesedés: amikor Isten szava személyesen neked szól.

Ma ez nem Máriának, hanem neked szól: Áldott vagy! Kegyelembe fogadott vagy!

Isten ma is szól, üzen. A kérdés az: kész vagy-e meghallani az üzenetét?

Kardos Ágnes

Forrás: teso.blog