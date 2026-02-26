Válaszd ma a békét

„Boldogok a békességre igyekezők, mert ők Isten fiainak neveztetnek.” (Máté 5: 9)

Úgy gondolom, az egyik legnehezebb dolog számunkra az, hogy békejobbot nyújtsunk – hogy odamenjünk valakihez, és rendezzük a kapcsolatunkat. Nem könnyű elsőként kimondani: „Tévedtem.” Vagy azt: „Sajnálom.” Vagy: „Kérlek, bocsáss meg.” Nem könnyű elsőként túllépni egy sérelmen, elsőként kilépni a komfortzónánkból – nem azért, hogy fenntartsunk egy hamis látszatbékét, hanem hogy valódi békét keressünk.

Mégis, bármennyire nehéz is, Isten erre hív bennünket.

Jézus ezt mondja: „Boldogok a békességszerzők, mert ők Isten fiainak neveztetnek” (Máté 5: 9). Figyeljük meg, hogy Jézus nem azt mondta: „Boldogok a békességmegőrzők” vagy „a konfliktuskerülők”. Rick Ezell lelkipásztor és író így fogalmaz: „Jézus nem azt mondta, hogy boldogok a békére vágyók, a békében reménykedők, a békéről álmodozók, a békét szeretők vagy a békéről beszélők.” Nem. Jézus azt mondta: „Boldogok a békességszerzők.”

Ezell lelkipásztor arra is rámutat, hogy békességszerzőnek lenni azt jelenti: olyan emberré válni, „aki aktívan keresi a megbékélést Istennel és egymással.” Valójában a „békességszerző” kifejezésben a „szerezni” szó egy olyan görög igéből származik, amelynek jelentése: „cselekedni”. Ez egy energiával teli szó.

Ez két fontos igazságra mutat rá.

Először is: a békességszerzés nem passzív viselkedés, nem egy könnyed, békés természetből fakadó személyiségjegy. Sokkal inkább abból fakad, hogy kik vagyunk Krisztusban. A békességszerző élet az Isten gyermekeként kapott identitásunkat és jellemünket tükrözi. És amikor békejobbot nyújtunk valakinek, amikor kezdeményezően a békét választjuk, áldás kapcsolódik hozzá. Ne feledjük: Jézus azt mondta: „Boldogok a békességszerzők” (Máté 5: 9).

Másodszor: mivel Isten gyermekei vagyunk, megbékéltünk Istennel, és elhívást kaptunk a megbékélés szolgálatára. Ebből a szolgálatból fakad az, hogy aktívan keressük az emberek megbékélését Istennel és egymással. Pál a 2 Korinthus 5: 18-19-ben ezt írja: „Mindez Istentől van, aki Krisztus által megbékéltetett minket önmagával, és nekünk adta a békéltetés szolgálatát. Isten ugyanis Krisztusban megbékéltette a világot önmagával, nem tulajdonítva nekik vétkeiket, és ránk bízta a békéltetés igéjét.”

Micsoda szeretet Isten részéről, hogy ránk bízta a megbékélés üzenetét! Bízik bennünk annyira, hogy mindent megtegyünk a békéért, és a megbékélést vigyük minden kapcsolatunkba, ahol hatással lehetünk – különösen akkor, amikor nekünk kell elsőként kimondani: „Sajnálom. Tévedtem. Kérlek, bocsáss meg.”

Forrás: virtualiskavezonoknek.blogspot.com, nyitókép: pexels.com