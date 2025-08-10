Változást munkálni

Valószínűleg mindannyiunkban legalább egyszer felmerült már az a kérdés, hogy végül is mi egészen pontosan a feladatunk hívő emberként ebben a világban. Nehéz ez a kérdés, különösen akkor, ha arra gondolunk, hogy mindannyiunknak vannak saját feladatai, saját elhívása. De valahol, valami mégiscsak össze kell, hogy kössön minket, hiszen ugyanazt az Istent szolgáljuk.

Van egy sorozat, ami egyáltalán nem keresztyén. Egy fociedzőről szól, akinek az a feladata, hogy egy középszerű csapatot vezessen győzelemre, úgy, hogy egyébként még a foci alapvető szabályait sem ismeri, mert nem is ebben a sportágban dolgozott eddig. Jól is szórakozunk az ezzel kapcsolatos botlásain, de egy pont után feltűnik, hogy az, amit csinál, tényleges változást hoz a focicsapat, sőt az egész klub életébe. És én mostanában ebben látom a mi hívő életünknek az értelmét, azt a feladatát, ami mindannyiunk életének az alapját képezi, vagy kellene, hogy képezze.

Jézus azt mondja – és ezt a TeSó blog olvasói különösen is jól tudják –, hogy legyünk só és világosság ebben a világban. A só és a világosság is változtat a körülményeken, egyszerűen csak azért, mert ez fakad a lényükből. A sónak nem kell azért megküzdeni, hogy megízesítse az ételt, hiszen az az alapvető tulajdonsága, hogy ízt ad annak, ami ízetlen. A világosságnak sem kell azért megküzdenie, hogy megvilágítson dolgokat, hiszen egyszerűen ez fakad a lényéből. Néha úgy látom, hogy hívő emberként elfelejtjük azt, mi az, ami a lényünkből fakad, és nem az emberi, bűnös természetünkből, hanem a Krisztustól kapott új emberi lényünkből. Én hiszem azt, hogy Jézus nem véletlenül választott ki minket, és nem véletlenül helyezett minket oda, ahová, hanem azért, hogy változást munkáljunk. Méghozzá olyan változást, ami a Szentlélek Isten vezetése által belőlünk, a lényünkből fakad. Olyan változást, amit Krisztus rajtunk keresztül szeretne kimunkálni ebben a világban, hiszen a munkatársai vagyunk.

Annyira jó lenne néha megállni és kérni Istent arra, hogy munkálkodjon rajtunk keresztül. Munkálkodjon bennünk, a másik emberben, a családunkban, a baráti körünkben, a munkahelyünkön, a környezetünkben. És jó lenne hinni néha, hogy ezáltal, legalább egy kicsivel mi is hozzájárulhatunk ahhoz, hogy Jézust és az Ő változást kimunkálni tudó erejét megismerjék mások is.

Kívánom neked azt, hogy keresd és találd meg, mi az az egyedi dolog, amiben változást munkálhatsz Isten segítségével. És kívánom, hogy tudd is munkálni a változást ott, ahol vagy, nem egyedül, nem a saját erődből, hanem Istennel együtt.

Rózsa-Gönczy Anna

Forrás: TeSó blog