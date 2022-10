Vasárnapi üzenet

„Tanít pedig szombatnapon egy zsinagógában. És ímé volt ott egy asszony, kiben betegségnek lelke volt tizennyolc esztendőtől fogva; és meg volt görbedve, és teljességgel nem tudott felegyenesedni. És mikor azt látta Jézus, előszólítá, és monda néki: »Asszony, feloldattál a te betegségedből!« És reá veté kezeit; és azonnal felegyenesedék, és dicsőíté az Istent.” (Lukács 13, 10–17)

Jézus ezt a csodát szombaton tette meg, amikor a zsidók emlékeznek a teremtőre és a teremtésre. A mi számunkra ezt a napot Jézus új teremtése, a vasárnap jelenti. Mert ami elromlott, az Jézus által ismételten helyreállt. Jézus itt a szombat igazi értelmét gyakorolja, hiszen gyógyít, helyreállít, teremt. Vasárnap mi is találkozhatunk a teremtővel, és e találkozásban át lehet élni a teremtés csodáját.

Érdemes megvizsgálni a történet szereplőit. Jézus az asszonyt meg akarja gyógyítani, a zsinagóga főnökét pedig meg akarja tanítani – talán pont a szombat igazi értelmére. Előrébb veszi a meggörnyedt asszonyt a zsinagóga fejénél. Mindez meglepő és szokatlan, főleg az akkori időben. Nagy kegyelem mutatkozik itt meg: bármelyikünk, bármilyen állapotban lehet Isten kezében eszköz.

Tizennyolc év alatt ez a meggörnyedt asszony megtanult alkalmazkodni állapotához. Talán már nekünk is megvan a kialakult rendszerünk arra nézve, hogyan s miképpen kell a hétköznapokat végigcsinálni. Az asszony bölcsessége: kibírni és végigcsinálni. Ha nem tud ellene mit tenni, akkor alkalmazkodik a körülményekhez. Ebben az állapotban találjuk a zsinagógában az asszonyt. Nehéz volt neki a nyilvánosság előtt megjelenni, mégis ragaszkodott Istenhez. Itt kapta meg Istentől a reménysége megerősödését. Számunkra is fontos, hogy legyen közösségünk, ahol előre tudunk haladni. Ezeket a területeket meg kell becsülni, akár áron is megvenni, különösen e nehéz időkben.

Jézus elmondja, hogy ezt az asszonyt az ördög kötözte meg. Vigyázzunk, mert az ördög meggörnyeszt, hogy már ne emeljük fel tekintetünket Istenre. Figyeljünk azokra a jelekre, amikor már nehezen imádkozunk, nehezen vesszük elő a Bibliát, csak azért olvassuk, hogy lelkiismeretünket megnyugtassuk. Meg vagyunk görnyedve, lefelé nézünk a munkaterületre, mert mindig van mit csinálni. A sátán célja, hogy ne nézz Istenre, de oldalra, embertársaidra se nézz, ne alakíts ki kapcsolatokat. Jézus ebből az állapotból is fel tudta emelni ezt az asszonyt, mert ő a mindenható, teremtő, a szombatnak is ura.

Radvánszky Ferenc református lelkipásztor

(Szerk.: Tóth János)

Forrás: karpataljalap.net