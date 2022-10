Vasárnapi üzenet

„Az Úr harcol értetek, ti pedig maradjatok veszteg!”

(2 Mózes 14, 14)

Kedves Olvasó!

A fenti ige egy csodálatos ígéret Isten népe számára, amely az Egyiptomból való kivonulás után hangzik el. A kivonultak a Vörös-tenger felé tartanak, a fáraó csapatai pedig üldözőbe veszik őket, így csapdába kerülnek. Előttük a tenger, hátuk mögött a dühös ellenség. Igaz, a létszámot tekintve többen vannak a választott nép tagjai, de az ellenségnek harci kocsijai vannak, melyek talán a modern tankoknak a megfelelői. A fáraó hivatásos katonáknak parancsol, míg Izrael népe nem próbált még csatát. Ők rabszolgák voltak, békés építőmunkások. Mi lesz itt?! Hogy lesz ebből a helyzetből kiút?!

Ebben a szorult helyzetben szólal meg Mózes ajkán a fenti biztatás: lesz kiút, csak a nép még nem látja azt. Ki gondolná, hogy Isten a tengert is kettéválasztja, és száraz lábbal vezeti át rajta a népét? Pedig ez történik! Ki gondolná, hogy az a tenger, amely csapdába zárta a zsidókat, el fogja nyelni a fáraó hadseregét? Az ellenség elvész, úgy, hogy Isten népének nem kell harcolnia velük. Talán nem is lennének rá képesek, de Isten harcol értük.

Kedves Olvasó! Előfordult már veled is, hogy kicsinek, gyengének és erőtlennek érezted magadat? Voltál olyan helyzetben, amikor a körülmények összefogtak ellened, és úgy tűnt, hogy ebben a harcban csak vesztes lehetsz? Én egyre gyakrabban érzem így. Országunkban háború dúl. Sokan elhagyták szülőföldjüket. Állandósulnak a légiriadók. Emelkednek az árak szerte a világon, nálunk is. Egyre nehezebb a megélhetés, és jön a tél. Sőt, mintha csapdában is lennénk: nincs hová menekülni, mert a körülöttünk lévő országok is hasonló problémákkal küzdenek. Erők és hatalmak feszülnek egymásnak. Olyan erők, melyekkel szemben mi tehetetlenek vagyunk. Milyen jó, hogy a mai biztatás nekünk is szól: Isten harcol értünk. Ha pedig Isten a mi oldalunkon áll, nincs az az erő vagy hatalom, amely győzhetne fölöttünk!

Ha kicsinek, erőtlennek és gyengének érzed magadat, ne aggódj! Isten éppen a kicsinyeket, erőtleneket, gyengéket karolja fel és segíti győzelemre. Nem a fáraó hatalmas serege mellé áll, hanem az elnyomott rabszolgák mellé. Gedeont és 300 emberét segíti győzelemre a megszámlálhatatlan midiánitákkal szemben. Dávid egy szál parittyával győz a háromméteres Góliáttal szemben. A megvetett és megfeszített Názáreti Jézus győz a mi bűneink felett, és örök életet ad minden megtérőnek. Pál apostollal vallhatjuk: „Mert amikor gyönge vagyok, akkor vagyok erős!” (2 Korinthus 12, 10)

Kacsó Géza

református lelkipásztor

