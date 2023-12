Vasárnapi üzenet

Advent harmadik vasárnapja különleges helyet foglal el az egyház liturgiájában. Ez a különlegessége ennek a vasárnapnak abban is meglátszik, hogy ezen a napon az adventi koszorún harmadikként a rózsaszín gyertyát gyújtjuk meg. A pap miseruhájának a színe is rózsaszín. A templom oltárai díszíthetők virággal. Az ember a templomba belépve azonnal érzékeli, hogy valami történik. Ennek a napnak a témája az öröm. Ezt az örömöt fogalmazza meg Szent Pál apostol is, amikor így ír: „Örüljetek az Úrban mindig, újra mondom: örüljetek! Az Úr közel van” (Fil. 4, 4–5). Ez az igevers vezeti be a nap liturgiáját, majd a nap imádságában ezt mondjuk: „Istenünk, te látod, hogy néped milyen hűséges lélekkel várja Ura születésének napját. Add, kérünk, hogy elérkezzünk az üdvösség nagy örömére, s örvendező lélekkel, áhítatosan ünnepeljünk.” A keresztény embernek az igazi örömet a szívébe az Úr közelségének biztos tudata adja.

Figyelemre méltó ennek a napnak az igei üzenete is. Izajás adja ennek a napnak igeszakaszát. A próféta így beszél: „Az Úr lelke nyugszik rajtam. Azért kent föl az Úr és küldött engem, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek, és meggyógyítsam a megtört szívűeket. Hogy szabadulást hirdessek a foglyoknak, és szabadságot a börtönök lakóinak. Hogy hirdessem az Úr kegyelmének esztendejét. Nagy örömmel örvendezem az Úrban, lelkem ujjong az én Istenemben, mert az üdvösség ruhájába öltöztetett, s az igazság köntösét terítette rám. Felékesített, mint vőlegényt, aki koszorút visel, és mint a menyasszonyt, aki ékszerekkel díszíti magát. Mert amint a föld megtermi növényeit, és a kert veteményeket sarjaszt, úgy sarjasztja ki az Úristen az igazságot és a magasztalást minden nép előtt” (Iz. 61, 1–2 a, 10–11).

A prófétának imént idézett szavai is az örömről szólnak. Krisztus az evangéliumban ezeket a szavakat önmagára alkalmazta és kimondta, hogy az Ő személyében teljesedtek be az igék. Ő volt az, akit a Lélek az öröm olajával kent föl, és aki az örömhírt hirdette. A keresztségünk alkalmával mi is a Lélek által lettünk felkenve. A keresztény embernek is az a küldetése, hogy az örömhír, vagyis az evangélium hírnöke legyen. Az öröm vasárnapja amellett, hogy az Úr közelségére emlékeztet bennünket, még keresztényi feladatunkat is elénk teszi. Az öröm embereiként az igazi krisztusi örömről kell tanúskodnunk a világban. Adja az Úr, hogy erre alkalmasak legyünk! Ámen.

Molnár János

római katolikus püspöki helynök

Forrás: Kárpátalja Hetilap

Nyitókép: arivle.hu