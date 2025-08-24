Vasárnapi üzenet

A mai vasárnapon a római katolikus egyházban az evangéliumot a Lukács evangéliuma 13. fejezetének 22–30. verseiből olvassuk a szertartásokon.

Jézusnak fölteszik a kérdést: „Uram, kevesen vannak, akik üdvözülnek?” Jézus a számot nem mondja meg, de ad három választ, amelyek fontosabbak annál, mint hogy tudjuk a számát az üdvözülteknek.

Jézus elkezd beszélni az örök üdvösség elnyerésének a feltételeiről. Amikor ezt kérdezik Jézustól, akkor ott van az az általános felfogás, amelyik Izraelben jelen volt, hogy a választott nép minden tagja üdvözül. Mások viszont úgy gondolták, hogy jelen van az isteni ítélet gondolata, és ebből arra következtettek, hogy nem fog mindenki üdvözülni. Ennek a két felfogásnak a feszültségéből adódott ez a kérdés. Jézus azt hangsúlyozza, hogy igyekezzenek bemenni a szűk kapun. Ebben a válaszban a hangsúly az ember erőfeszítésén van. A hívőnek ahhoz, hogy üdvözüljön, minden erejét mozgósítania kell. Ami azt jelenti, hogy el kell köteleződni teljesen Isten iránt. Ezek után Jézus mond egy példázatot. „A ház ura feláll és bezárja az ajtót, és ti kint maradtok.” Amikor a kint lévők zörgetni kezdenek, ezt a választ kapják: „Nem tudom, honnan valók vagytok. Távozzatok tőlem mind, ti gonosztevők!” Jézus ezzel azt akarja tanítani, hogy most még van alkalmunk a cselekvésre, és ki kell használni ezt az időt, mert az ajtó még nyitva van. Az Isten országa elvesztésének a súlyát akkor fogják meglátni, amikor már bezárul a bejutásnak a lehetősége. A gonosztevők szó azt sejteti Jézus tanításában, hogy az elutasítás oka a felebaráti szeretet megsértése. Ezt onnan gondolhatjuk, hogy amikor Jézus az utolsó ítéletről beszél, akkor azt mondja, hogy minden embertársunknak tett jócselekedetet neki tettük.

Az üdvözültek száma ma is foglalkoztatja a keresztényeket. Látjuk azt, hogy az emberiségnek a nagy része nem az evangélium tanítása szerint él. Ezért joggal merül fel bennünk is a kérdés, hogy hányan jutnak el arra az üdvösségre, amit Jézus ajánl föl az embernek. Másokra vonatkozólag Istennek sokféle eszköze van, hogy eljuttassa az embert az üdvösségre. Nekünk arra kell törekednünk, hogy megtartsuk Jézus tanítását.

Pogány István

munkácsi plébános

Forrás: Kárpátalja hetilap