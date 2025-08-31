Vasárnapi üzenet

„Majd megtudják az egyiptomiak, hogy én vagyok az Úr, ha kinyújtom kezemet Egyiptomra, és kihozom közülük Izrael fiait.” 2 Mózes 7, 5

Isten népének évszázados tapasztalata szerint szabadító az Úr. Mikor Izrael népe rabszolgasorban élt Egyiptomban, és segítségül hívta az Urat, tíz csapással sújtotta a fáraót és népét, amíg el nem engedték Izrael fiait. Jelek és csodák által, „erős kézzel és kinyújtott karral” hozta ki népét Egyiptomból, 430 ott töltött év után. De ugyanezt a szabadítást élte át a zsidó nép, valahányszor ellenség szorongatta, és ők Isten segítségét kérték népük történelme során: Debóra és Bárák a kánaániak markából szabadította ki népét, Gedeon a midjániták kezéből, Sámson vagy éppen Dávid a filiszteusok szolgaságából. Ezékiás idejében a világhódító asszír sereg vonul el Jeruzsálem alól kardcsapás nélkül. A babiloniak ugyan fogságba viszik Isten népét, de 70 év eltelte után Isten innét is megszabadítja őket. A mindenható Isten tehát leggyakrabban népe szabadítójaként mutatkozik meg. Nem véletlen, hogy amikor a Fiúisten testet ölt magára, Gábriel angyal azt parancsolja Máriának, hogy Jézusnak nevezze gyermekét. Hiszen a Jézus név jelentése: Jahve, a szabadító.

A mindenható Isten azóta sem változott. Aki szabadításért kiált hozzá, azt Ő meghallgatja és megszabadítja, bármilyen nagy és hatalmas legyen is az ellenség. Egyiptom, Asszíria vagy Babilon koruk nagy birodalmai voltak. Azonban Isten számára ez nem jelentett akadályt, hogy népét kiszabadítsa a hatalmukból. A Zsoltárok 50, 15-öt egyesek „Isten telefonszámaként” emlegetik: „Hívj segítségül engem a nyomorúság idején! Én megszabadítlak téged, és te dicsőítesz engem.”

Kedves olvasó, minek a rabságában sínylődsz? Betegség, függőség, valamilyen titkos bűnöd uralkodik rajtad? Már mindent megpróbáltál, de nem sikerült megszabadulni… Őszinte hittel kérd Isten szabadítását! Jézus így biztat: „Aki kér, mind kap, aki keres, talál, és a zörgetőnek megnyittatik” (Máté 7, 8). Isten erejével bátran szállj szembe a rabtartóiddal! Ha kell, Ő lehetetlen helyzetekből is megment, csak bízz benne!

Minden rabságunkat Isten Fia képes összetörni, ahogyan azt a régi időkben is tette. „Ha tehát a Fiú megszabadít titeket, valóban szabadok lesztek” (János 8, 36).

Kacsó Géza református lelkipásztor

Forrás: karpataljalap.net