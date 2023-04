Nagypéntek van, Jézus kereszthalálára emlékeznek ma a keresztények. Ezen a napon nem mutatnak be szentmisét a katolikus templomokban, hanem felolvassák vagy eléneklik Jézus szenvedéstörténetét, a passiót. Este a római Colosseumnál tartják a hagyományos Via Crucis keresztútat, amelyen Ferenc pápa is részt vesz. A katolikus egyházfő csütörtökön tizenkét fiatalkorú elítélt lábát mosta meg egy római börtönben.

Botjára támaszkodva, segítséggel, de mosolyogva lépett Ferenc pápa a fiatalkorú elítéltekhez Nagycsütörtök délután a Róma külvárosában található Casal del Marmo börtönben. A katolikus egyházfő az utolsó vacsora emlékére 12 elítéltnek megmosta, megtörölte és megcsókolta a lábát.

A szertartás előtti homíliájában Ferenc pápa úgy fogalmazott: mindannyian elcsúszhatunk, mindannyian lecsúszhatunk. Ennek tudata, ez a bizonyosság adja meg bűnösségünkben is a méltóságot.

„… a lábmosás alatt gondoljatok erre: Jézus megmosta a lábam, Jézus megmentett, és most ez a nehézségem van… Ez el fog múlni! Az Úr pedig mindig melletted van, sosem hagy el, sosem! Gondoljatok erre!” – fogalmazott Ferenc pápa.

A nagyheti szertartások nagypéntek délután a Szent Péter-bazilikában az Úr szenvedésének liturgiájával folytatódnak. Este a Colosseumnál tartják a hagyományos Via Crucis keresztutat. Ferenc pápa minden eseményen jelen lesz, annak ellenére, hogy a múlt héten néhány napig hörghuruttal kórházban kezelték.

Nagypénteken világszerte megemlékeznek a keresztények Jézus Krisztus kereszthaláláról, és elevenítik fel szenvedésének történetét.

Jeruzsálem óvárosába több ezer zarándok és turista érkezett, hogy végignézze, sokan pedig fakeresztekkel végig is járja Jézus utolsó útját a Via Dolorosán, benne a 14 stációval.

Dél-Amerika több országában is felelevenítették Jézus szenvedését.

Guatemalában, Antigua nevű kis faluban 1543, vagyis a spanyol katolikus misszionáriusok megjelenése óta ugyanúgy emlékeznek meg Jézus keresztútjáról. Lila ruhába öltözött hívők egy hatalmas platót hordanak végig a településen, amelyen a keresztet vivő Jézus látszik.

Magukat vezeklőknek nevezők hordják körbe Kolumbiában, Zipaquira településen a strációkat felelevenítő szobrokat. Ezek az alkotások az év más időszakaiban 200 méterrel a föld felszíne alatt található Só Katedrálisban láthatók. A hívők csak a nagyhéten hozzák ki onnan őket és viszik körbe a városban.

„Évszázados hagyománya van, hogy csuklyát viselünk a fejünkön. Eltakarjuk arcunkat, hogy senki se láthassa szenvedésünket” – mondta a körmenet egyik szervezője.

Ezrek vettek rész Venezuela fővárosában a hagyományos körmeneten, ami a caracasi Szent Teréz bazilikából indult, ez a főváros egyik legfontosabb katolikus temploma. Kihozták a keresztet vivő Jézust ábrázoló szobrot a bazilikából, virágokkal borították be és egy talapzatra téve végigvitték az utcákon. Venezuelában három év után idén először vehetnek rész a hívők szabadon a húsvéti szertartásokon, a koronavírus-járvány miatt ugyanis eddig minden gyülekezést betiltottak.

Forrás: hirado.hu

A kiemelt képen keresztény hívők fakeresztet visznek, amint végigjárják Jézus Krisztus keresztútját a Szent Sír-bazilikához vezető Via Dolorosán, a jeruzsálemi Óvárosban nagypénteken, 2023. április 7-én. (Fotó: MTI/EPA/Abir Szultan)