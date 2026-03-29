Virágvasárnap Kárpátalján: hagyományok és népi hiedelmek

Az idén március 29-én ünnepli a keresztény világ a virágvasárnapot, amely Jézus jeruzsálemi bevonulására emlékeztet, és a húsvét előtti nagyhét kezdetét jelzi. Az ünnep egyszerre hordozza az öröm és a közelgő szenvedés üzenetét.

Kárpátalján ma a hívek egy része is megemlékezik az alkalomról. A keresztény hagyomány szerint ekkor kezdődtek Jézus szenvedései, míg a népi hiedelmek a tavasz eljövetelével, a fűzfavesszők, más néven barkaágacskák megáldásával és a jókedv köszöntésével kapcsolják össze az ünnepet.

A templomi szertartások barkaszenteléssel kezdődnek, majd körmenettel folytatódnak, végül a szentmise keretében felolvassák Jézus szenvedéstörténetét, a passiót. A megszentelt barkát sok család otthon őrzi, és a következő év hamvazószerdája előtt elégeti, hogy a keletkező hamuból a pap jelölje meg a hívek homlokát.

A barkaszenteléshez számos hiedelem is kötődik. Egyes vidékeken úgy tartották, hogy a megszentelt barka megvéd a betegségektől: ha hazafelé menet a templomból lenyelnek egy kis darabot, elkerülhető a torokfájás. Másutt a villámcsapás ellen helyezték el az eresz alá, védelmező szándékkal.

Virágvasárnaphoz kapcsolódóan a népi hiedelmek munkatilalmat is előírtak. Ugyanakkor ezen a napon érdemes elvetni a virágmagvakat, hogy szebbek és illatosabbak legyenek.

A virágvasárnap így egyszerre vallási, természeti és népi hagyományokat őrző ünnep Kárpátalján, amely a tavasz megérkezését és a közösségi szokások ápolását is jelképezi.

