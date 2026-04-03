XIV. Leó: Jézus megtisztítja az emberről alkotott képünket, és megtanít bennünket szeretni

Az ember erősnek és nagynak érzi magát, amikor uralkodni tud, amikor félnek tőle, és úgy akar győzni, hogy megöli a vele egyenlőket, de Jézus megtisztítja az emberről alkotott képünket, és megtanít bennünket szeretni – mondta XIV. Leó pápa az utolsó vacsorát idéző nagycsütörtöki misén, amelyen a hagyománynak megfelelően megmosta és megcsókolta tizenkét paptársának a lábát a lateráni Szent János-bazilikában.

A tizenkét pap mind a római egyházmegyében szolgál, és közülük tizenegyet maga XIV. Leó szentelt fel tavaly május 31-én. A tizenkettedik pedig Michele Di Tolve római segédpüspök, a Pápai Nagyszeminárium igazgatója volt.

Elődjével, Ferenc pápával ellentétben, aki 2013-as megválasztása óta a lábmosás szertartását többnyire börtönökben végezte el különböző vallású férfiakon és nőkön, XIV. Leó a szertartást visszahelyezte korábbi helyszínére, a lateráni Szent János-bazilikába, és

helyreállította azt a hagyományt, hogy a pápa paptársai lábát mossa meg.

A pápa homíliájában hangoztatta: gyakran fog el minket a kísértés, hogy olyan Istent keressünk, aki szolgál, győzelemre segít bennünket, aki ugyanolyan hasznos nekünk, mint a pénz és a hatalom. Nem fogjuk fel, hogy noha Isten valóban szolgál bennünket, ezt úgy teszi, hogy ellenszolgáltatás nélkül és alázattal megmossa lábunkat. Ebben rejlik az ő mindenhatósága – mondta.

XIV. Leó arra kérte a híveket, hogy kövessék Jézus példáját az odaadásban, a szolgálatban és a szeretetben. „A brutalitás láttán ne csak passzív szemlélők legyünk, hanem vállaljunk közösséget a szenvedőkkel!” – kérte. Jézus a hiteles mérce, és szükségünk van a példájára, hogy megtanuljunk szeretni – tette hozzá.

