XIV. Leó: Jézus megtisztítja az emberről alkotott képünket, és megtanít bennünket szeretni

Kárpátalja.ma Hitélet

Az ember erősnek és nagynak érzi magát, amikor uralkodni tud, amikor félnek tőle, és úgy akar győzni, hogy megöli a vele egyenlőket, de Jézus megtisztítja az emberről alkotott képünket, és megtanít bennünket szeretni – mondta XIV. Leó pápa az utolsó vacsorát idéző nagycsütörtöki misén, amelyen a hagyománynak megfelelően megmosta és megcsókolta tizenkét paptársának a lábát a lateráni Szent János-bazilikában.

A tizenkét pap mind a római egyházmegyében szolgál, és közülük tizenegyet maga XIV. Leó szentelt fel tavaly május 31-én. A tizenkettedik pedig Michele Di Tolve római segédpüspök, a Pápai Nagyszeminárium igazgatója volt.

Elődjével, Ferenc pápával ellentétben, aki 2013-as megválasztása óta a lábmosás szertartását többnyire börtönökben végezte el különböző vallású férfiakon és nőkön, XIV. Leó a szertartást visszahelyezte korábbi helyszínére, a lateráni Szent János-bazilikába, és

helyreállította azt a hagyományt, hogy a pápa paptársai lábát mossa meg.

A pápa homíliájában hangoztatta: gyakran fog el minket a kísértés, hogy olyan Istent keressünk, aki szolgál, győzelemre segít bennünket, aki ugyanolyan hasznos nekünk, mint a pénz és a hatalom. Nem fogjuk fel, hogy noha Isten valóban szolgál bennünket, ezt úgy teszi, hogy ellenszolgáltatás nélkül és alázattal megmossa lábunkat. Ebben rejlik az ő mindenhatósága – mondta.

XIV. Leó arra kérte a híveket, hogy kövessék Jézus példáját az odaadásban, a szolgálatban és a szeretetben. „A brutalitás láttán ne csak passzív szemlélők legyünk, hanem vállaljunk közösséget a szenvedőkkel!” – kérte. Jézus a hiteles mérce, és szükségünk van a példájára, hogy megtanuljunk szeretni – tette hozzá.

Forrás: hirado.hu