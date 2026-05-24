XIV. Leó pünkösdvasárnap szeretetet kért a világnak

A háborút nem egy szuperhatalom nyeri meg, hanem a mindenható szeretet, az emberiséget a nyomortól nem a megszámolhatatlan gazdagság, hanem a szeretet kifogyhatatlan ajándéka szabadítja meg – mondta XIV. Leó pápa a vatikáni Szent Péter-bazilikában pünkösdvasárnap.

Az egyházfő homíliájában a Szentléleknek a mai világban is aktuális üzenetéről beszélt.

Hangoztatta, hogy a Szentlélek békét, megbékélést és küldetést képvisel.

A béke a megbékélésből ered, áthatja a történelmet, és senkit nem zár ki

– mondta XIV. Leó.

Élettel teli hitet sürgetett, mely a jó cselekedetekben nyilvánul meg. Ami az egyház misszióját illeti, hangsúlyozta, hogy az egyház nem csak az Evangélium őrzője, hanem főszereplője is.

A pápa kijelentette: világosan látni, hogy vannak változások, amelyek nem újítják meg a világot, hanem ellenkezőleg, „öregbítik”, „tévedések és erőszak közepette”.

A Szentlélek más úton jár, mivel megvilágítja az elméket és új életenergiát támaszt a szívekben.

Az egyházfő a Szentlélek közbenjárását kérte a háborúval szemben, amelyet fogalmazása szerint „nem egy szuperhatalom nyer meg, hanem a mindenható szeretet. Imádkozzunk, hogy az emberiséget megszabadítsa a nyomortól, amelyet nem megszámlálhatatlan gazdagság, hanem a szeretet kifogyhatatlan ajándéka tud megváltani”.

Várakozás előzi meg XIV. Leó pápa hétfőn megjelenő első enciklikáját, amely Magnifica Humanitas kezdettel az ember értékeit és méltóságát helyezi középpontba a mesterséges intelligencia korában. Rendkívülinek számít, hogy a kiadással egy időben a Vatikánban kitűzött sajtóbemutatón a pápa is részt vesz.

A hagyománynak megfelelően pünkösdvasárnap a római Pantheon mennyezeti nyílásából a városi tűzoltók több tízezer vörös rózsaszirmot hullajtottak le a Szentlélek kiáradásának felidézéseként.

Forrás: MTI

