XIV. Leó pápa Szűz Mária közbenjárását kérte a béke megteremtéséért

XIV. Leó pápa Szűz Mária közbenjárását kérte a szeplőtelen fogantatás ünnepén, hétfőn azért, hogy „a békéért szünet nélkül mondott imák” meghallgatásra találjanak. Az egyházfő ezen a napon a hagyomány szerint koszorút helyez el a római Spanyol-lépcsőnél, a Szűz Mária-kegyoszlopánál.

A pápa beszédet mondott hétfőn a déli Úrangyala-imádság után lakosztálynak Szent Péter térre néző ablakából.

Még hétfő reggel a hagyományt követve az oszlop tetejére a tűzoltóság emberei helyeztek el fehér virágkoszorút, a pápa az oszlop lábához tesz csokrot.

December 8. piros betűs ünnepnek számít Olaszországban: 1854-ben IX. Pius pápa ezen a napon hirdette ki a szeplőtelen fogantatásról szóló dogmát, egy évvel később pedig megáldotta és felszentelte a Spanyol térnél álló Szűz Mária-szobrot. XXIII. János 1958-ban fehér rózsacsokrot helyezett el a kegyoszlopnál, és azóta ez hagyománynak számít.

Tavaly decemberben Ferenc pápa is imádkozott a szobornál.

XIV. Leó első alkalommal vesz részt a szertartáson: gépkocsival a Vatikánból a Spanyol-lépcső felé menet áthalad a főváros központján, és találkozik a belváros kereskedőcéhének küldöttségével is.

Róma idegenforgalmi tanácsosa, Alessandro Onorato közölte, hogy az advent második vasárnapjával egybekötött december 8-i ünnepen csaknem egymillió turista volt a fővárosban, két százalékkal több, mint tavaly ugyanezen a napon.

Róma rendkívüli turistaforgalomra készül karácsonykor, amely a XIV. Leó pápa által vezetett első ilyen ünnep lesz, és egybeesik a jubileumi szentév lezárásával is.

Forrás: MTI

Nyitókép: picture alliance/Getty Images