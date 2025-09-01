Püspöki videóüzenet a tanévkezdés alkalmából

A tanulóknak, tanároknak és szülőknek üzent Zán-Fábián Sándor református püspök. A felvétel a Kárpátaljai Református Egyház Facebook-oldalán tekinthető meg.

A püspök úr imára szólította fel a híveket, hogy a pedagógusok lelkesedéssel, a gyerekek pedig nyitott szívvel kezdjék az új tanévet. Mint fogalmazott:

„Fontos a tanulás lehetősége. Fontos az, hogy minden közösségnek legyen iskolája és óvodája.”

Szavai szerint Isten közelségére és segítségére van szükség, hogy ez a lehetőség megmaradjon.

