107 éves lett Kárpátalja legidősebb lakosa

Nemrég töltötte be a 107. életévét a megye legidősebb lakosa, Illja Brovdi. A férfi a munkácsi járási Kölcsény (Kolcsine) községben él, és a naiv művészet képviselője.

Az Ukrán Nyugdíjpénztár kárpátaljai fiókjának tájékoztatása szerint megyénkben jelenleg harminc, 100 éves vagy annál idősebb lakos él. Közülük 8 férfi és 22 nő. A legidősebb lakosok között szerepel a 104 éves Hanna Szlivka, a munkácsi járási Nagymogyorósról (Kopinyivci), és a 103 éves Hanna Fecska Ilosváról.

A bejegyzés szerint az idei év végéig még további 7 kárpátaljai lakos ünnepli majd a centenáriumát.

Kárpátalja.ma