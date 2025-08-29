Elhagyatott épület tetején találtak rá egy 12 éves kislányra Munkácson

Egy 12 éves kislányt találtak egy elhagyatott épület tetején Munkácson augusztus 28-án. A gyermek feltehetően alkoholos befolyásoltság alatt állt, és felnőtt felügyelet nélkül tartózkodott ott.

Az esetre a mentőszolgálat hívta ki a rendőröket, akik a helyszínen megtalálták a gyermeket, majd kórházba szállították orvosi ellátásra. Az incidensről a kislány édesanyját is értesítették.

Az ellenőrzés során kiderült, hogy az anya nem gondoskodik megfelelően lányáról. A nővel megelőző jellegű beszélgetést folytattak, valamint jegyzőkönyvet állítottak ki ellene.

Az ügyben a gyermekvédelmi prevenciós szolgálatot is értesítették.

Forrás: a kárpátaljai járőrrndőrség nyomán

Kárpátalja.ma