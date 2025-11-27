228 kutya vár szerető otthonra a beregszászi menhelyen

Babják Zoltán, Beregszász polgármestere közösségi oldalán tájékoztatta a lakosságot az Eko-Berehove kommunális vállalat munkájáról. A menhely a kistérség egyetlen működő állatmenhelye, jelenleg 228 kutyát gondoznak itt.

A kutyusokon kívül cicák is találhatóak a menhelyen.

A polgármester kiemelte, hogy a kóbor állatok ellátásában még mindig vannak hiányosságok, ugyanakkor a városi tanács támogatja a menhely működését: biztosítja a terület bérlését, az élelmet, a sterilizálást, valamint a dolgozók bérét.

Az Eko-Berehove szorosan együttműködik a Bundás – Második Esély jótékonysági szervezettel, ugyanakkor a menhely további támogatásra is számít a lakosságtól. Elsősorban kutyatápra, meleg takarókra, használható, de már nem használt holmikra, valamint féreghajtó és bolhairtó készítményekre van szükség.

A menhely dolgozói örömmel fogadnak önkénteseket a kutyák gondozásában, valamint a kennelek és a terület tisztán tartásában. Baják Zoltán hangsúlyozta, hogy a legnagyobb segítség a kutyák számára, ha szerető otthonra lelnek. A menhelyen jelenleg husky, staffordshire terrier, német juhász, tacskó és más fajta kutyák várják új gazdáikat.

A polgármester szívből köszönetet mondott mindazoknak, akik már most is támogatják a menhelyet, és törődést, meleget adnak az állatoknak. Az érdeklődők Horváth Alexandrát kereshetik privát üzenetben vagy a 050 868 7166-os telefonszámon, ha szeretnének örökbe fogadni egy kutyát vagy bármilyen módon segíteni.

A menhelyről, annak működéséről és az örökbefogadható állatokról a Bundás Második Esély – КП Еко-Берегове Берегівської міської ради Facebook-oldalon tájékozódhatnak.

