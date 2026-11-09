38 ezer dolláros tartozás miatt lőtt rá egy nőre egy férfi a Técsői járásban

Egy 38 ezer dolláros tartozás visszafizetését akarta elkerülni az a férfi, aki a nyomozás adatai szerint kétszer is rálőtt egy nőre a Técsői járásban, majd egy tárggyal fejbe ütötte és elmenekült. Az eset a Lázi (Laz) község közelében történt.

A Kárpátaljai Megyei Ügyészség tájékoztatása szerint az incidens november 6-án este történt. A sértett és a gyanúsított több mint húsz éve ismerték egymást. A nő időről időre pénzt kölcsönzött a férfinak.

Amikor a nő kérte a kölcsönadott összeg visszafizetését, a férfi találkozót beszélt meg vele, és megígérte, hogy rendezi a tartozását. A nő este 20 óra körül érkezett meg autójával Lázi község külterületére, ahol a járművében várakozott.

A nyomozás szerint azonban a férfi pénzvisszafizetés helyett fegyvert vett elő, és a vezetőoldali ajtó üvegén keresztül rálőtt a nőre. Az első lövést a sértett véletlenül kerülte el: éppen lehajolt, hogy felvegye a földre esett telefonját.

A nő ezután kiszállt az autóból, és megpróbált elmenekülni. A férfi ekkor másodszor is rálőtt. A sérülései miatt a nő a földre esett, a támadó pedig ezt követően fejbe ütötte, majd elmenekült a helyszínről.

A sértett a sérülései ellenére még segítséget tudott hívni, és értesítette ismerőseit a tartózkodási helyéről. Ők kórházba szállították, és értesítették a rendőrséget a történtekről.

A férfit időközben őrizetbe vették, és közölték vele a gyanúsítást. Az ügyben folyik az eljárás.

Jelenleg a gyanúsított előzetes letartóztatásáról döntenek. Az ügyészség indítványozni fogja, hogy a férfit óvadék lehetősége nélkül helyezzék előzetes letartóztatásba.

A férfi bűnösségéről a bíróság hoz majd jogerős döntést.

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