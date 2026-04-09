60 millió forint értékű arany miatt vizsgálják a toborzótisztet

A kijevi területen, a bucsai járás hadkiegészítő központjának (TCK) munkatársa, Oleg Kolomijec azt állítja, hogy a vagyonnyilatkozatában szereplő, 7,7 millió hrivnya értékű banki arany nem a szolgálata során keletkezett, hanem még jóval a mozgósítás előtt szerezte.

Az ukrán toborzótiszt erről a Legfelsőbb Tanács (Verhovna Rada) ideiglenes vizsgálóbizottságának ülésén beszélt, amely a hadiállapot idején történt védelmi és emberi jogi visszaéléseket vizsgálja – közölte a Strana ukrán hírportál.

Elmondása szerint összesen 1 kilogramm 120 gramm, 999,9 finomságú aranyrudakkal rendelkezik. Azt állítja, hogy a vagyonnyilatkozatban szereplő értékeket ő és családja 1993 és 2021 között halmozta fel.

„Ez az évek során félretett fizetéseimből és befektetésekből származik. Jól tudok spórolni”

– magyarázta.

Kolomijec hozzátette, hogy minden kérdésre kész válaszolni a korrupcióellenes szerveknek, és hangsúlyozta, hogy soha nem vett részt korrupciós ügyekben. Korábban a kijevi területi hadkiegészítő központ is azt közölte, hogy Kolomijec nem gazdagodott meg a mozgósítás elől kibújók révén.

Arról is beszámoltak, hogy a Kirovohradi területi hadkiegészítő központ egykori sofőrje, Bohdan Sevcsenko 2025-ben 220 ezer hrivnya értékű aranyrudakat vallott be.

Kiemelt kép: Oleg Kolomijec (Fotó: Strana)