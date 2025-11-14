A 705 éves Csepét ünnepelték

Fennállásának 705. évfordulóját ünnepelte Csepe község november 9-én a helyi görögkatolikus egyházközség szervezésében.

A Nagyszőlőstől 15 kilométerre, a Tisza és a Fekete-víz között fekvő település első írásos említése 1320-ból való. Akkor még Thelukként, azaz Telekként írnak róla, ám 1393-ban már Chepe néven szerepel.

Elnevezéséről két elmélet is kialakult: az egyik szerint Csepe a magyar Csépán személynévből származik (a falu birtokosa volt a Csepy család), a másik szerint csepe fiatal tölgyfát, tölgyest jelent.

A falu valószínűleg már az első írásos említése előtt, az Árpád-korban is létezett, erre utalnak az időről időre felbukkanó római kori és egyéb leletek.

Az évszázadok alatt számos megpróbáltatás – tatár betörések, árvizek, világháborús áldozatok, málenykij robot, vallásüldözés, kommunista diktatúra – érte a falut.

A helyi görögkatolikus áldozópap, Ábrány Krisztián úgy gondolta, hogy a jelenlegi, háborús idők ellenére sem szabad megfeledkezni a település évfordulójáról, s mindazokról, akik évszázadokon át fenntartották a csepei közösséget.

Éppen ezért az elmúlt vasárnap a görögkatolikus templomban ünnepi szent liturgiában adtak hálát a jelenlévők a település fennállásáért.

Krisztián atya a szentbeszédben arra hívta fel a figyelmet, hogy bár a csepei híveket és őseiket nem kímélte a múlt, mégis mindig küzdöttek, és fenn tudtak maradni. Arra biztatta a híveket, hogy most is tartsanak ki és bízzanak egy szebb jövőben.

A biztató szavak mellett Rebrik Volodimir csepei nyugalmazott történész is felszólalt a templomban. Előadásában a bemutatta a falu történetét, továbbá helyi legendákkal, érdekességekkel ismertette meg a jelenlévőket.

Ferenczy Patrícia pedig Baran Tibor Emelj fel, Uram! című versét szavalta el.

A templomi alkalom után a görögkatolikus hittanteremben folytatódott a megemlékezés, ahol az egyházközség szorgos kutatásának és gyűjtőmunkájának eredményeként régi tárgyakból álló tárlatot nyitottak meg. Az Örökségünk elnevezésű kiállításon számos fotót, régi Bibliát, imakönyvet, iratot, keresztet, zászlót, gyertyatartót tekinthettek meg az érdeklődők. Az egyik legértékesebb kiállítási tárgy a régi csepei fatemplomból fennmaradt csókolókereszt volt, de ugyanilyen különleges az egykori fatemplomot ábrázoló rajz is.

A tárlat megtekintése után tortával és szeretetlakomával ünnepelt tovább a csepei közösség.

A kiállítást az elmúlt napokban felkeresték a hittanóra keretében a gyermekek, de a hívek is előszeretettel látogattak el a görögkatolikus hittanterembe, hogy megtekintsék őseik örökségét.

A tálat november 16-ig tekinthető meg.

Marosi Anita

Kárpátalja.ma