A Beregszászi kistérség helyzetjelentése

Babják Zoltán, Beregszász polgármestere videóbejegyzésben számolt be a Beregszászi kistérség helyzetéről a háború 118. napján.

Adminisztráció

A polgármester közlése szerint június folyamán kiutazós fogadónapokat tartottak a kistérség elöljárói körzeteiben, ahol a lakosság megoszthatta véleményét és javaslatait a vezetőséggel. Ezen felül személyes fogadónapokat is tartottak a városi adminisztratív szolgáltatásokat nyújtó központban. Mint mondta, „a fogadónapokon nyújtott tárgyi vagy egyéb jellegű segítségnyújtásról szóló tájékoztatást feltüntetjük a szociális kártyák rendszerében”, és ezt a jövőben figyelembe fogják venni a segélyek osztásánál.

Kultúra és oktatás

Babják beszámolt arról, hogy a város kulturális és oktatási osztályához többen is kérelmezték a bölcsődés, vagyis hároméves kor alatti gyermekeik óvodalátogatását. A bölcsődék ezidáig a hadiállapot ideje alatt életben lévő törvények értelmében nem működhettek. A város azt tervezi, hogy július 4-től fokozatosan indítják be a bölcsődéket a városban és a kistérség településeiben is.

„Beregszászban a 6-os, 7-es, 8-as, 10-es, 12-es és 14-es számú óvodákban, a kistérségben pedig Badalóban, Gecsében, Muzsalyban és Jánosiban nyitjuk meg a bölcsődés csoportokat”

– közölte. Hozzátette: a városban 80, az elöljárói körzetekben 85 szülő jelezte az igényt erre.

Menekült-ügy

A polgármester elmondása szerint a Kárpátaljai Megyei Katonai Adminisztrációnak (OVA) köszönhetően 10 tonna lisztet és borsót kaptak a városban élő belső menekültek. Szavai szerint a humanitárius segélyek kiosztása megkezdődött.

Babják Zoltán adatai szerint mintegy 8 088 szociális kártyát osztottak ki 19 350 személyre. Beregszászban 3 204, míg a kistérségben összesen 4 884 kártyát igényeltek.

Jelenleg a kistérség 6 önkormányzati intézetében mintegy 166 belső-ukrajnai menekült tartózkodik, akik napi háromszor ingyenes étkezést kapnak.

A város továbbra partnere a Hungary Helps jótékonysági programnak, aminek köszönhetően 358 rászoruló menekült kap meleg ebédet minden nap.

Beregszászban és a kistérségben összesen 5 282 belső-ukrajnai menekültet vettek nyilvántartársba.

Információ

Babják Zoltán cáfolta azokat az állításokat, miszerint a Beregszászi Városi Tanács figyelmen kívül hagyná az Ukrán Fegyveres Erők érdekeit és védelmi képességét.

„A Beregszászi kistérség egyetlen képviselője vagy frakcióvezetője sem szolgálhatott ilyen információval, hiszen konstruktív együttműködés alakult ki a kérdésben és folyamatos egyeztető értekezleteket tartunk”

– húzta alá a polgármester. Hozzátette: a képviselőség álláspontja azonos az állami kérdésekben.

Közölte: a háború 118. napján a kistérség rekonstrukciós és fejlesztési lehetőségei igencsak korlátozottak.

Végezetül Babják Zoltán köszönetet mondott a karitatív szervezetek és az önkéntesek munkájáért.

Bejelentette, hogy a legutóbbi ülésen arról határoztak, hogy a városi tanács dolgozói ezentúl minden hónapban egy napi fizetésüket a 128-as kárpátaljai különálló hegyi rohamdandár és a területvédelmi alakulatok számára ajánlják fel rotációs elven.

