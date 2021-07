A Beregszászi Konzulátus tájékoztatója a védettségi igazolványok átvételéről

Magyarország Beregszászi Konzulátusa közleményt tett közzé a védettségi igazolványok átvételének menetéről a konzulátuson.

Aki az oltáskor a védettségi igazolvány kézbesítési helyeként a Beregszászi Konzulátust jelölte meg, és a védettségi igazolványa megérkezett a konzulátusra, az oltáskor megadott e-mail címen vagy telefonon értesítik erről és az átvétel módjáról. Ezért arra kérnek mindenkit, hogy kizárólag az jelenjen meg személyesen a konzulátuson, aki kapott már értesítést a konzulátus munkatársaitól!

Fontos, hogy vigyék magukkal az oltáskor kapott „Igazolás SARS-COV-2 elleni védőoltásról / Certificate of SARS-COV-2 vaccination / Сертифікат вакцинації від SARS-COV-2” A/4-es méretű igazolást, valamint azt az útlevelet, melynek száma az igazoláson szerepel. Ezek hiányában a védettségi igazolványt nem tudják átadni. Fontos továbbá, hogy az ügyfélfogadó térbe csak a szájat és az orrot elfedő maszkban lehet belépni.

Felhívják a figyelmét azoknak, akiknek még nem érkezett meg a védettségi igazolványa, de sürgősen szükségük lenne rá, hogy a védettségi igazolvány felmutatásával egyenértékű az uniós digitális Covid-igazolvány (digitális Covid-igazolvány) is.

Fentiek értelmében az Uniós digitális COVID igazolvánnyal karanténmentesen lehet beutazni Magyarországra. Más uniós országokba az Uniós digitális COVID igazolvánnyal történő beutazás szabályait megtalálja a Re-open EU oldalon.

Ügyfélkapuval rendelkező személyek az Uniós digitális COVID igazolványt letölthetik az alábbi oldalról: https://www.eeszt.gov.hu/hu/unios-digitalis-covid-igazolvany

Letöltés menete: A piros START gomb megnyomása után ügyfélkapus azonosítás következik. Az ügyfélkapuba történő belépést követően ki kell választani az igazolvány típusát. Az oltási igazolványt kiválasztva az igazolvány letöltése gombra kattintva az Uniós digitális COVID igazolvány PDF formátumban letöltődik, ami azt követhetően kinyomtatható és pecsét valamint aláírás nélkül is érvényes, mivel hitelességüket a rajtuk lévő QR-kód biztosítja.

Letöltés menete videón: https://youtu.be/nOPscKv8fJk

Ügyfélkapuval nem rendelkező személyek az Uniós digitális COVID igazolványt papíralapon a kormányablakokban, valamint a háziorvosoknál tudják díjmentesen igényelni. Felhívjuk a figyelmet, hogy a kormányablakokban akár előzetes időpontfoglalás nélkül is lehet ügyet intézni. Az igazolvány kiállítása a kérelem után azonnal megtörténik. A kormányablakoknál az uniós digitális COVID oltási, teszt- és felgyógyulási igazolás igénylésre is van lehetőség, melyek az igénylést követően PDF formátumban letölthetők és nyomtathatók. A papíron kiállított igazolványok pecsét és aláírás nélkül is érvényesek, mivel hitelességüket a rajtuk lévő QR-kód biztosítja.

Gyógyultsági igazolvány: az a dokumentum, amely megerősíti, hogy a birtokosról egészségügyi szakember vagy képzett tesztelőszemélyzet rögzített az EESZT rendszerben pozitív NAAT-teszteredményt (PCR) és ezt követően felgyógyult a SARS-CoV-2 fertőzésből. Az igazolvány érvényességi idejének utolsó napja az első pozitív NAAT (PCR)-teszteredménytől számított 180 nap.

Tesztigazolvány: az a dokumentum, amely megerősíti, hogy a birtokoson egészségügyi szakember vagy képzett tesztelőszemélyzet NAAT-tesztet (PCR) vagy antigén gyorstesztet (a Covid19 antigén gyorstesztek közös és frissített jegyzékében felsorolt valamely típusát) végzett. A dokumentum feltünteti a teszt típusát, valamint azt a napot, amikor a tesztet elvégezték és az EESZT rendszerben rögzített teszt eredményét.

A Korm.r. 1. § (3) és (3d) bekezdés b) és c) pontja szerinti esetekben a védettségi igazolvánnyal egyenértékű az Uniós digitális COVID igazolvány!

Kárpátalja.ma