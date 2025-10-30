A denevérek hete: különleges figyelem a kárpátaljai éjszaka titokzatos lakói felé

Október végén világszerte megrendezik a Denevérek hetét (#BatWeek) – szimbolikusan a Halloween előtti időszakban, hogy felhívják a figyelmet ezekre a rejtélyes éjszakai emlősökre, melyekhez számos mítosz és tévhit kapcsolódik.

Az Ungi (Uzsanszki) Nemzeti Park közleménye szerint a denevérek az egyedüli repülésre képes emlősök, és minden Ukrajnában élő faj kizárólag rovarokkal táplálkozik. Az apró éjszakai vadászok hatalmas mennyiségű rovart fogyasztanak el, így fontos szerepet töltenek be az ökoszisztéma egyensúlyának fenntartásában, emellett egyes fajok éjszaka nyíló virágokat poroznak be.

28 ukrajnai fajból 21 denevérfaj él a nemzeti park területén, valamennyiük szerepel Ukrajna Vörös Könyvében. A parkban megtalálhatók erdei fajok, amelyek odúkban, kéreg alatt vagy barlangokban rejtőznek, valamint szinantróp fajok, amelyek emberek közelében élnek. Az utóbbiaknak egyre nehezebb megfelelő téli vagy nyári menedéket találni.

A nőstény denevérek tavasszal és nyáron úgynevezett „anyatelepeket” hoznak létre, ahol biztonságban nevelhetik fel utódaikat. Ennek támogatására a park munkatársai denevérházakat, úgynevezett bat boxokat helyeztek ki az erdőkben, bízva abban, hogy ezekben újabb generációk nőnek majd fel.

A denevérházakat az Ökológiai és Vallástudományi Intézet biztosította a Bat2Life – „A denevérek közös védelme Románia és Ukrajna határ menti régióiban az ökológiai tudatosság növelésével” című projekt keretében (ROUA00346).

A természetvédők hangsúlyozzák: a denevérek nem félelmetes lények, hanem az éjszaka hasznos őrzői, akik nélkül a rovarok száma gyorsan elszaporodna. A denevérek hete alkalmat ad arra, hogy jobban megértsük és megóvjuk ezeket a titokzatos, de nélkülözhetetlen élőlényeket.

(Fotó: Neli Koval)

Kárpátalja.ma