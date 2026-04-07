A háború befejezése után még három évig marad a hadiadó Ukrajnában

Ukrajna Legfelsőbb Tanácsa április 7-én elfogadott egy törvényjavaslatot, amely a hadiállapot végét követően még három évig kötelezővé teszi a hadiadó fizetését – számolt be róla az UNAIN hírügynökség.

A törvénytervezet elfogadását 257 képviselő támogatta.

A törvény elsődleges célja, hogy fenntartható fedezetet biztosítson Ukrajna védelmi képességeinek megőrzésére és a háború utáni újjáépítési folyamatok elindítására.

Szerhij Marcsenko ukrán pénzügyminiszter kiemelte, hogy az intézkedés szoros összefüggésben van a Nemzetközi Valutaalap (IMF) elvárásaival, amely a további hitelcsomagok feltételéül szabta a belső bevételek maximalizálását.

A jogszabály értelmében a hadiadó mértéke a korábbi szinten marad:

Munkavállalók: a bruttó bér 5%-a;

Egyéni vállalkozók (FOP 1., 2. és 4. csoport): a minimálbér 10%-a havonta;

Egyéni vállalkozók (FOP 3. csoport): a bevétel 1%-a.

Az adót a hadiállapot hivatalos megszüntetésének évét követő harmadik naptári év december 31-ig kell fizetni. Ez azt jelenti, hogy ha a háború idén véget érne, az adókötelezettség 2029 végéig állna fenn.

Kárpátalja.ma

Nyitókép forrása: UNIAN