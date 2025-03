„Az Európai Parlament képviselőjeként különböző szakbizottságokban dolgozom. Egyik ilyen a közegészségügyi szakbizottság, melyben Várhelyi Olivér egészségügyi biztos segíti a munkánkat, így megerősítést kaptam arra, hogy a kárpátaljai magyarok lelki egészségével foglalkozzunk, hisz a mentális egészség nemcsak egyéni, de társadalmi szinten is fontos kérdés. A majdani béke beköszöntével a háború alatt történtek nem múlnak el nyomtalanul, ezért is fontos, hogy a mentális egészséggel is foglalkozzunk a testi egészség mellett”