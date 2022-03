A harci tapasztalattal nem rendelkező kárpátaljaiakat nem küldik azonnal a frontra

Ukrajnában elkezdték mozgósítani azokat a katonákat, akik nem szerepeltek az első szakasz tartalékosainak listáján.

Roman Horbacs, a szárazföldi csapatok parancsnoksága személyzeti igazgatóságának vezetője szerint azokat az ukránokat, akik korábban nem szolgáltak, de mozgósíthatóak, mindenképp az ukrán fegyveres erők kiképzőközpontjaiba küldik megfelelő képzésre.

Ezzel szemben azok, akik korábban szolgáltak és megfelelő tapasztalattal rendelkeznek, közvetlenül a frontvonalra küldhetőek.

Horbacs hangsúlyozta, hogy az ukrán fegyveres erők mozgósítása továbbra is a tervek szerint halad. Azt is hozzátette, hogy jelenleg nem terveznek régiónkénti mozgósítást, de a katonaköteles, belső menekült férfiak is kötelesek regisztrálni az illetékes hadkiegészítő parancsnokságon, és az általános mozgósításnak megfelelően behívhatók a hadseregbe.

Kárpátalja.ma