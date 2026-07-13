A hét végéig kitart a meleg nyári idő Kárpátalján

A hét végéig továbbra is meleg, nyárias időjárás várható Kárpátalján. Július 14-től azonban helyenként záporok és zivatarok is kialakulhatnak, miközben a nappali hőmérséklet elérheti a 30 Celsius-fokot.

A Kárpátaljai Megyei Hidrometeorológiai Központ előrejelzése szerint hétfőn változóan felhős időre lehet számítani, számottevő csapadék nélkül. Az éjszakai hőmérséklet 7–12, a nappali 23–28 Celsius-fok között alakul, a hegyvidéki területeken napközben 15–20 fok várható.

Kedden, július 14-én szintén változóan felhős lesz az ég. Éjszaka még nem valószínű jelentős csapadék, napközben azonban helyenként záporok és zivatarok alakulhatnak ki. A zivatarokat 15–20 méter/másodperces széllökések kísérhetik. A levegő hőmérséklete éjszaka 10–15, napközben 24–29 fok között alakul, a hegyekben 16–21 fok várható.

Szerdán, július 15-én is marad a változóan felhős időjárás. Több helyen záporokra és zivatarokra kell számítani, az északi szél zivatarok idején 15–20 méter/másodperces széllökésekkel erősödhet meg. Az éjszakai hőmérséklet 11–16, a nappali 24–29 fok között alakul, a magasabban fekvő területeken 16–21 fok valószínű.

Az előzetes előrejelzés szerint csütörtökön, július 16-án is előfordulhatnak helyenként esők. Éjszaka 11–16, napközben 25–30 fok várható, míg a hegyvidéken 17–22 fokra melegszik fel a levegő.

Pénteken, július 17-én már nem várható számottevő csapadék. Az éjszakai hőmérséklet továbbra is 11–16 fok között alakul, napközben pedig 25–30 Celsius-fok várható, a hegyvidéki területeken 17–22 fokkal.

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